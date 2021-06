Les précommandes de PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition India seront mises en ligne le 23 juin: voici où vous pouvez réserver une unité

Playstation 5

La PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition seront disponibles en précommande en Inde le 23 juin à midi, ont annoncé Sony, Amazon et Games The Shop. Les consoles devraient être disponibles en pré-commande dans des magasins hors ligne comme Croma, Reliance Digital et Vijay Sales, ainsi que jusqu’à épuisement des stocks. Les clients en ligne peuvent réserver les deux versions sur Amazon, Games The Shop et Sony Centre. C’est la deuxième fois que l’édition numérique PS5 sera mise en vente en Inde. La PS5 a été disponible en précommande et en vente trois fois plus tôt.

Les clients ont patiemment attendu le réapprovisionnement de la PS5 en Inde et le 23 juin est désormais le jour où ils pourront à nouveau la précommander. Le réapprovisionnement intervient un mois après la mise en vente de la console de nouvelle génération et plus d’un mois depuis la mise à disposition de sa version numérique en Inde. Les détaillants en ligne n’ont pas encore confirmé quand les consoles seront expédiées après avoir reçu une commande pour les mêmes le 23 juin. Lorsque la console de jeu a été mise en vente le 17 mai, les produits ont été expédiés après une semaine d’intervalle et quand ils ont été en vente le 27 mai, il y avait un délai de 11 jours pour expédier les commandes en vrac.

Ainsi, pour la vente du 23 juin, il est prévu que les précommandes commenceront à être expédiées entre le 30 juin et le 5 juillet. Cependant, si l’on se fie aux tendances précédentes, les stocks dureront à peine quelques minutes et il sera difficile à gérer pour certains sites. le trafic ce jour-là et le traitement des commandes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.