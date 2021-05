Les précommandes de PlayStation 5 India seront mises en ligne le 27 mai: voici tout ce que vous devez savoir sur la sécurisation de votre unité PS5

La dernière console de jeu PlayStation 5 de Sony

La PlayStation 5 sera à nouveau disponible en précommande en Inde, pour la troisième fois maintenant, le jeudi 27 mai à partir de midi. La dernière fois que la PS5 est passée en précommande en Inde, c’était le 17 mai, c’est donc le plus rapide que la console ait été mis à disposition dans le pays depuis son lancement, ce qui suggère que cela pourrait faire partie du même réapprovisionnement, ce qui signifie que les vendeurs ne l’ont pas fait. épuiser tout cela à ce moment-là. Notez que seule la version disque de la PS5 sera en précommande le 27 mai, pas l’édition numérique. Jusqu’à présent, la PS5 Digital Edition n’a été mise en vente qu’une seule fois en Inde et on ne sait pas quand Sony la rendra disponible à l’achat.

La dernière pré-commande de la PS5 Inde était vraiment une affaire de clin d’œil et de manque avec la ou les consoles en rupture de stock en quelques minutes et il y a de fortes chances que les choses soient très similaires dans cette série de ventes. Sony ne révèle pas le nombre exact d’unités qu’il met en vente, mais il y a de fortes chances que les chiffres ne soient pas très élevés.

PS5 a été mis à disposition dans le monde entier en novembre de l’année dernière, suivi d’un lancement en février en Inde. Même si Sony a déjà vendu beaucoup de ces consoles, la demande a été bien plus que l’offre, ce qui signifie qu’elle n’a tout simplement pas été en mesure de les satisfaire. La situation semble encore pire en Inde où la console, en particulier la PS5 Disk Edition, a presque six mois de retard.

La console sera à nouveau en précommande le 27 mai à midi, sur les canaux en ligne allant de Shop at SC, à Croma et Vijay Sales. Bien que cela ne soit pas explicitement annoncé, la PS5 devrait également être mise en vente simultanément sur Flipkart, Amazon et d’autres sites de vente en ligne de premier plan.

La boutique en ligne officielle de Sony ShopatSC sera bien sûr l’un des principaux points de vente et prendra les commandes de PS5 à partir de 12 heures le 27 mai jusqu’à épuisement des stocks. L’édition standard est au prix de Rs 49 990. Ceux qui pré-commandent sur le site Web de Sony peuvent s’attendre à ce que les livraisons commencent vers le 7 juin. La console est également répertoriée sur des sites de communication électronique comme Flipkart comme à venir mais aucune date n’a encore été mentionnée. Amazon peut également prendre des commandes pour le même compte tenu de sa forte demande, mais aucune annonce ou indication n’a été faite jusqu’à présent.

L’édition numérique PS5, livrée sans lecteur de disque et coûtant 10 000 Rs de moins que l’édition standard, a été mise à disposition en Inde en précommande le 17 mai avec l’édition standard plus chère. Cependant, les consommateurs se sont mordus de la vente et elle est tombée en rupture de stock en quelques secondes. Alors que certains sites Web indiquaient «actuellement indisponible» ou «épuisé» quelques minutes après son lancement, d’autres ont enregistré un trafic irrégulier et n’ont pas réussi à se charger pour prendre les commandes.

Le 27 mai devrait également être l’un de ces jours où les consommateurs seront confrontés à une hâte de réserver la console de jeu.

