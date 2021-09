Les précommandes de Pokémon Diamond and Pearl Remake incluent un bonus Shiny Zacian / Zamazenta en Corée du Sud

in

Les fans sud-coréens qui précommanderont les prochains jeux Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl pour Nintendo Switch recevront une version brillante de Zacian ou de Zamazenta, a-t-il été annoncé.

Tel que rapporté par Serebii, le Pokémon brillant sera distribué via un code donné à tous les joueurs qui pré-commanderont l’un des deux nouveaux jeux ou le Double Pack Brilliant Diamond & Shining Pearl. Les codes sont valables pour une utilisation avec Pokémon Épée et Bouclier et seront envoyés aux acheteurs éligibles du 19 novembre au 31 décembre.

Malheureusement, il n’y a pas encore de mot sur une distribution similaire pour les joueurs ailleurs dans le monde, mais nous veillerons à garder un œil sur les nouvelles à l’approche de la sortie des jeux. En espérant que cela devienne une chose mondiale.

Les bonus de précommande confirmés dans l’ouest incluent des goodies comme des figurines Dialga et Palkia, des épinglettes spéciales et un SteelBook en fonction du magasin dans lequel vous achetez, ainsi qu’un œuf Manaphy qui sera distribué pour une durée limitée lors de sa sortie.