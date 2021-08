Les précommandes de Sony PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition India seront mises en ligne le 26 août : comment et où réserver votre unité PS5

Sony PS5 en précommande

Les amateurs de jeux peuvent mettre la main sur Sony PlayStation 5 et son édition numérique autonome le 26 août à partir de midi. La boutique en ligne de Sony Shop at SC a mis à jour sa page de console PS5 avec la date de précommande. Vijay Sales propose également la PS 5, à la fois standard et numérique, le 26 août en pré-commande.

Sony PS5 a été lancé en Inde en février et a été mis en vente à plusieurs reprises pendant une période limitée. Il était disponible en pré-commande pour la dernière fois le 26 juillet et a été épuisé en quelques minutes. Un mois plus tard, les joueurs ont une autre chance d’acheter la dernière console de jeu de Sony. Alors que d’autres sites Web tels que Flipkart, Amazon, Games The Shop, Vijay Sales, Prepaid Gamer Card, Croma et Game Loot ont la console répertoriée et seront mis en ligne via ces listes à la même date, le 26 août. Boutique en ligne de Sony Shopatsc.com d’autre part a révélé que la date serait le 26 août à partir de 12 heures (midi).

L’édition standard pour PS5 coûte Rs 49 990 tandis que l’édition numérique est au prix de Rs 39 990. Dans la boîte, vous obtenez la console et une manette DualSense

Sony a vendu plus de 10 millions de consoles PS5 dans le monde depuis son lancement. Même confrontée à des problèmes de chaussettes dans le monde, elle est devenue la console la plus vendue de tous les temps.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.