Les précommandes de Switch pour «Monster Crown» de type Pokémon sont mises en ligne aujourd’hui, le lancement d’octobre est confirmé

Sodesco a annoncé que les précommandes de Monster Crown, le jeu de collection de monstres de type Pokémon du développeur Studio Aurum, seront mises en ligne sur Nintendo Switch aujourd’hui.

Le jeu est en préparation depuis un certain temps maintenant, avec une campagne Kickstarter lancée en 2018, et nous avons en fait partagé un aperçu exclusif de certains des monstres du jeu peu de temps après. Maintenant, nous ne sommes qu’à quelques semaines de voir le jeu débarquer sur Switch, avec une date de sortie du 12 octobre verrouillée.

Si vous avez besoin d’un rattrapage rapide, voici un résumé rapide et une liste de fonctionnalités :

Découvrez la sombre histoire de Crown Island en créant votre propre héritage de monstres. Avec une histoire de dirigeants sadiques et de sauveurs héroïques, l’île fait face à une autre menace sous la forme d’une jeune femme malveillante en quête de pouvoir. C’est à vous et aux monstres avec lesquels vous faites des pactes d’empêcher le retour de la tyrannie. Vos décisions feront-elles de vous un sauveur ou un sombre messie ?

Caractéristiques

– Faites des pactes avec des monstres pour recevoir leur protection en échange d’un abri

– Élevez et fusionnez plus de 200 monstres de base pour créer votre propre nouvelle espèce

– Voyagez à travers l’île de la Couronne avec vos alliés monstres pour découvrir un monde sombre

– Choisissez une décision cruciale qui changera radicalement la fin et l’après-match

– Jouez en ligne pour combattre et échanger, et ayez votre nouvelle espèce à travers le monde