Les précommandes des modèles Nintendo Switch OLED commencent aujourd’hui

Le modèle Nintendo Switch OLED verra sa première ronde de précommande aujourd’hui à partir de 15 h 00 HE. Vous recevrez l’appareil le ou vers le 8 octobre 2021, et il vous coûtera 350 $. Il sera probablement très difficile de décrocher une pré-commande car l’offre est probablement limitée.

Si vous cherchez à vous procurer le dernier matériel Nintendo Switch, c’est aujourd’hui le grand jour. Bien que nous n’ayons pas eu beaucoup d’avertissement à l’avance à ce sujet, Nintendo a annoncé que les précommandes pour le dernier commutateur commencent aujourd’hui, le 15 juillet, à 15h00 HE.

Les précommandes passées aujourd’hui seront pour le lancement du 8 octobre. Si vous avez réussi votre précommande, vous devriez recevoir votre Switch à cette date ou aux alentours de cette date.

Bien sûr, il y a un grand “si” là. À en juger par les lancements en 2020 de la Sony PlayStation 5 et de la Microsoft Xbox Series X, il sera probablement très difficile d’obtenir une précommande de modèle Nintendo Switch OLED. La demande sera probablement inférieure à celle de ces consoles de nouvelle génération, mais la Nintendo Switch est toujours incroyablement populaire. Il n’est pas exclu de supposer que le modèle OLED sera l’un des articles les plus recherchés de cette saison des fêtes.

Selon The Verge, les précommandes seront ouvertes chez la plupart des grands détaillants. Cela inclurait Amazon, Best Buy, Game Stop, et plus encore. Nous mettrons à jour cet article avec des liens directs et toute autre information dès que nous l’aurons.