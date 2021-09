Les précommandes d’iPad mini de 6e génération sont désormais en ligne, premières livraisons la semaine prochaine

Apple a annoncé mardi lors de son événement spécial l’iPad mini de sixième génération avec un nouveau design basé sur l’iPad Air 4 et l’iPad Pro. Les clients peuvent désormais précommander le nouvel iPad mini sur le site Web d’Apple, les premières livraisons étant attendues la semaine prochaine.

Les premières précommandes d’iPad mini de sixième génération devraient arriver dès le vendredi 24 septembre prochain, mais nous nous attendons à ce que les délais de livraison diminuent rapidement pendant le reste de la matinée. L’application Apple Store et l’Apple Online Store sont maintenant de retour en ligne pour certains utilisateurs, alors continuez à vérifier si vous ne les voyez pas encore tout à fait.

L’iPad mini de sixième génération est doté de cadres réduits et d’un nouvel écran bord à bord de 8,3 pouces. Il comprend Touch ID intégré au bouton d’alimentation, de meilleurs appareils photo et la puce A15 Bionic plus rapide, la même que l’iPhone 13. Il est disponible dans des configurations de 64 Go et 256 Go avec Wi-Fi et cellulaire.

Il convient de noter que le nouvel iPad mini est compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, de la même manière que dans les derniers modèles d’iPad Air et d’iPad Pro.

Grâce à son nouveau design, le nouvel iPad mini prend en charge l’Apple Pencil de deuxième génération, qui peut être fixé magnétiquement sur le côté de l’appareil.

Le nouvel iPad mini commence à 499 $ pour la version Wi-Fi 64 Go et à 649 $ pour 256 Go. Le coût supplémentaire pour l’ajout de la connectivité cellulaire est de 150 $ pour chaque modèle.

Consultez le site Web d’Apple pour plus de détails sur la précommande du nouvel iPad mini.

