Les précommandes du Galaxy Z Fold 3 5G et du Galaxy Z Flip 3 5G sont lancées en Inde : avantages, offres et plus

Les téléphones pliables les plus ambitieux et probablement les meilleurs de Samsung de 2021 sont déjà sortis. Le Galaxy Z Fold 3 5G et le Galaxy Z Flip 3 5G ont été lancés en Inde et peuvent être pré-commandés à partir d’aujourd’hui auprès de divers magasins partenaires en ligne et hors ligne à travers le pays.

Il y a des rapports que ces deux appareils ont reçu un accueil chaleureux. Selon The Korea Herald, Samsung a pu pré-réserver plus de 450 000 téléphones au total, tandis que les analystes affirment que le nombre total de pré-commandes peut atteindre 600 000 à 800 000. La pré-réservation des deux appareils a déjà dépassé le nombre total de téléphones pliables vendus par Samsung en 2021.

Dans l’ensemble, les précommandes sont bien plus élevées que les récents téléphones phares de Samsung, y compris les séries Galaxy S21 et Galaxy Note 20 lancées en 2020 – ce qui est en effet un bon signe pour la marque sud-coréenne qui s’inquiétait de la baisse des ventes. en retard.

Précommandes Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G en Inde

Cela dit, Samsung a commencé à accepter les précommandes du Galaxy Z Fold 3 5G et du Galaxy Z Flip 3 5G en Inde. Ces appareils peuvent être réservés sur la boutique en ligne officielle de Samsung ou sur Amazon, Flipkart et autres. Les livraisons commenceront à partir du 10 septembre, cependant, les personnes qui réservent depuis la boutique en ligne officielle de Samsung peuvent se faire livrer les téléphones à partir du 9 septembre.

Prix ​​​​du Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G en Inde

En termes de prix, bien que les deux appareils soient premium, ils sont toujours à des prix agressifs. Le Galaxy Z Fold 3 5G est disponible en deux variantes – 12 Go de RAM + 256 Go et 12 Go de RAM + 512 Go. Le téléphone est disponible en deux coloris différents – Phantom Black et Phantom Green.

Alors que le Galaxy Z Flip 3 5G est également disponible en options de 12 Go de RAM + 256 Go et 12 Go de RAM + 512 Go et peut être acheté dans les options de couleur Phantom Black et Cream.

Galaxy Fold 3 5G (12+256 Go) : Rs.149999Galaxy Fold 3 5G (12+512 Go) : Rs. 157999Galaxy Flip 3 5G (8+128 Go) : Rs. 84999Galaxy Flip 3 5G (8+256 Go) : Rs. 88999

Offres de pré-réservation sur Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G en Inde

Dans le cadre des offres en cours, les clients pré-réservant le Galaxy Z Fold3 5G et le Galaxy Z Flip3 5G sont éligibles pour un bon de mise à niveau jusqu’à 7000 INR ou une remise en argent HDFC Bank jusqu’à 7000 INR en utilisant des cartes de crédit et de débit. De plus, les consommateurs ont droit à 1 an de protection contre les dommages accidentels et liquides Samsung Care+ d’une valeur de 7999 INR sur la pré-réservation du Galaxy Z Fold3 5G et de 4799 INR sur la pré-réservation du Galaxy Z Flip3 5G.

Vous voulez connaître les derniers événements technologiques? Suivez TechRadar India sur Twitter, Facebook et Instagram!