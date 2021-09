Les précommandes Nintendo Switch OLED seront mises en ligne au Japon plus tard ce mois-ci

Image : Nintendo

Parallèlement à la sortie de Terreur Metroid le mois prochain, Nintendo lancera son tout nouveau modèle Switch OLED.

Ce système légèrement mis à jour a un nouvel écran, une béquille plus large et un certain nombre d’autres améliorations mineures. Bien qu’il soit disponible en pré-commande dans l’ouest depuis un certain temps déjà, Nintendo vient tout juste de verrouiller les dates de pré-commande pour le lancement japonais.

Les fans de cet endroit pourront pré-commander le nouveau système dans les magasins de jeux vidéo, les magasins Nintendo et les magasins en ligne plus tard ce mois-ci le 24 septembre pour 37 980 yens.

Nintendo Switch(有機ELモデル)」は9月24日(金)より、全国のゲーム取扱店やオンラインショップ、マイニンテンドーストアで予約受付を開始します。#NintendoSwitchhttps://t.co/swiQ7HZeI5 photo .twitter.com/3eXxDSwP2W— 任天堂株式会社 (@Nintendo) 8 septembre 2021

Lorsque les précommandes pour le nouveau système ont été lancées à l’origine aux États-Unis, il n’a pas fallu longtemps pour que les scalpers répertorient l’appareil sur des sites comme eBay à des prix beaucoup plus élevés. Si vous décidez toujours d’acheter ou non le modèle OLED lors de sa sortie, n’oubliez pas de consulter notre guide pratique de précommande Nintendo Life.

Le modèle Nintendo Switch OLED sera lancé dans toutes les régions, y compris au Japon, le 8 octobre 2021.