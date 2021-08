Les précommandes Samsung Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 de ce week-end pourraient vous faire économiser 1 500 $

Vous cherchez une précommande sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 ou Galaxy Z Flip 3 ? Nous suivons les offres sur les deux appareils depuis leur première révélation jeudi et nous pensons qu’il y a deux promotions qui se démarquent facilement parmi la foule.

Tout d’abord, pour ceux qui préfèrent les offres débloquées, nous recommandons le bonus de précommande alléchant du Samsung Store de 200 $ de crédit de magasin. Disponible sur les deux appareils, cette promotion vous donnera une tonne d’argent de poche à dépenser sur l’excellent (et vaste) inventaire de produits de Samsung. Procurez-vous des écouteurs sans fil, quelques chargeurs, utilisez-les pour une montre intelligente ou, alternativement, consacrez 100 $ à la mise à niveau de la capacité de stockage de votre appareil.

Cette dernière option est particulièrement bonne à nos yeux car elle vous permettra essentiellement de marquer un Fold 3 de 512 Go ou un Flip 3 de 256 Go pour le même prix que la version de base – et d’obtenir 100 $ sur le côté également. Une myriade de remises de reprise est également disponible chez Samsung, que vous pouvez cumuler en plus de ce bonus de précommande.

En parlant d’échanges, notre deuxième recommandation pour les précommandes de Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 est chez Verizon. Ses énormes remises de reprise pouvant aller jusqu’à 1 500 $ sont actuellement les plus importantes que nous ayons trouvées jusqu’à présent chez tous les transporteurs. Cela dit, comme vous vous attendez à obtenir la plus grosse économie, vous devrez passer d’un autre opérateur. Cependant, les clients existants peuvent toujours conserver leur ligne et mettre à niveau pour une économie allant jusqu’à 500 $, ou choisir à la place d’obtenir une économie de 1 000 $ sur un deuxième appareil lorsqu’ils achètent le premier avec un nouveau forfait – une option particulièrement bonne pour les multi-lignes. utilisateurs.

Précommandes Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3

1. Notre meilleur choix débloqué

Samsung : pré-commandez un Fold 3 ou Flip 3 et obtenez un crédit de 200 $ en magasin

Que vous pré-commandez un Fold 3 ou un Flip 3 chez Samsung ce week-end, vous gagnerez 200 $ en crédit Samsung Store dès le départ. Échangez ce crédit sur n’importe quel nombre d’écouteurs, d’accessoires ou même de montres connectées sans fil. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser immédiatement ce crédit pour mettre à niveau votre capacité de stockage sur l’un ou l’autre modèle. Les options d’échange s’appliquent également dans la boutique Samsung, ce qui est un autre excellent moyen d’économiser.Voir l’offre

2. Notre premier choix de transporteur

Verizon : échangez et changez pour économiser jusqu’à 1 500 $, ou achetez-en un et obtenez 1 000 $ de réduction par seconde

Les offres de précommande Galaxy Z Fold 3 ou Galaxy Z Flip 3 de Verizon sont les plus importantes que nous ayons trouvées jusqu’à présent parmi les transporteurs. Le premier est la possibilité d’échanger contre une remise allant jusqu’à 1 000 $ sur un seul appareil, qui peut être encore complétée par un crédit bonus de 500 $ pour le changement. Également disponible, la promotion « Achetez-en un, obtenez-en un », qui vous rapportera 1 000 $ sur un deuxième appareil lorsque vous achetez le premier avec un nouveau forfait.Voir l’offre

Plus d’offres Galaxy Z Fold 3 et offres Galaxy Z Flip 3

Si vous souhaitez découvrir ce que d'autres opérateurs ou détaillants proposent, vous devriez consulter nos principales offres Samsung Galaxy Z Fold 3 et nos pages d'offres Samsung Galaxy Z Flip 3 pour chaque option sur la table.

Pour plus de détails sur ces nouveaux appareils pliables époustouflants, consultez les critiques pratiques de TechRadar sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Samsung Galaxy Z Flip 3.