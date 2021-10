Les précommandes Xbox Mini Fridge se vendent immédiatement et finissent sur eBay

Image : Microsoft

C’est peut-être parce que je joue principalement à des jeux de console sur PlayStation. C’est peut-être parce que je ne peux rien mettre dans mon appartement boîte à chaussures à New York. C’est peut-être parce que je suis cynique à propos du marketing centré sur l’identité du joueur. Mais waouh. Je ne m’attendais pas à ce que les gens soient si enthousiastes à propos du mini-réfrigérateur Xbox Series X.

Le mini-réfrigérateur Xbox Series X est une exclusivité Target aux États-Unis qui est devenue disponible en précommande aujourd’hui vers 9h30 HE. En quinze minutes, les acheteurs potentiels ont signalé que les mini-réfrigérateurs étaient tous épuisés. Je suis encore sous le choc. Le réfrigérateur Xbox est à l’origine un stratagème marketing.

Il y a quatre mois, l’ancien membre du personnel de Kotaku, Ash Parrish, a écrit sur le fait que le mini-réfrigérateur n’était rien de plus qu’un stupide coup capitaliste. Le compte Twitter Marketing officiel a organisé une bataille des marques entre Skittles et Xbox, et Aaron Greenberg, le directeur général du marketing Xbox, a tenté de convaincre les électeurs de son côté en promettant que de vrais mini-réfrigérateurs seraient produits si Xbox gagnait. La marque a gagné avec une marge très étroite, ce qui a finalement conduit à l’annonce du mini-réfrigérateur Xbox Series X lors de la conférence E3 cette année. Alors que Xbox a dévoilé un réfrigérateur pleine grandeur l’année dernière, il ne s’agissait que d’un prix unique. Aujourd’hui, c’était la première fois qu’un réfrigérateur Xbox officiel était disponible pour le grand public.

Il semble que les scalpers étaient sur le mini-réfrigérateur comme des mouches sur du miel, et actuellement, il semble que quiconque espère en marquer un sur eBay devra peut-être dépenser au moins 300 $, soit le triple de son prix d’origine.

Je doute que j’autorise un jour un réfrigérateur pour gamer dans ma maison, mais le mini-réfrigérateur Xbox Series X a un charme indéniable. Il a les LED pour le faire ressembler à une vraie Xbox, il peut contenir jusqu’à 12 canettes, et il a un port de chargement USB à l’avant. Pour les amateurs de trypophobie, il y a aussi autant de trous cauchemardesques que la console actuelle.

Ne vous inquiétez pas si vous avez manqué les précommandes. Ce ne sera pas la dernière fois que le mini-réfrigérateur Xbox Series X sera disponible. Si vous cherchez toujours à représenter votre amour pour une console qui ressemble à un réfrigérateur (heh), Xbox cherche à vendre plus de réfrigérateurs sur certains marchés en 2022.