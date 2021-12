Les prédictions de Michael Owen en Premier League, notamment Liverpool, Chelsea, Arsenal et Man Utd

Owen a livré ses prédictions pour le week-end d’action (Photo: .)

Michael Owen a fait ses prédictions pour les matches de Premier League de ce week-end, y compris le retour de Steven Gerrard à Anfield alors que son équipe d’Aston Villa affronte Liverpool.

Gerrard est chargé d’affronter son ancien club après un début impressionnant à Villa Park, remportant trois de ses quatre premiers matches de Premier League.

Pendant ce temps, Liverpool est passé à la deuxième place du classement le week-end dernier après que le dernier but de Divock Origi a valu à l’équipe de Jurgen Klopp une victoire 1-0 à l’extérieur des Wolves.

Gerrard affronte l’ancien club de Liverpool à Anfield (Photo: .)

Owen s’attend à une excellente réception pour Gerrard à Anfield, mais pense que la légende de Liverpool goûtera à la défaite pour la première fois en tant que patron de Villa samedi.

« Quel moment encore une fois pour le super-sous-marin de Liverpool, Divock Origi », a déclaré l’ancien attaquant des Reds Owen à BetVictor. «Il mérite beaucoup de crédit, il n’est jamais facile de bien faire, encore moins dans les moments cruciaux. Il semble y avoir une très bonne ambiance autour du club en ce moment.

« Il n’y a qu’un point de départ pour Villa, le retour de Steven Gerrard à Anfield ! Stevie a commencé son mandat de responsable d’une manière brillante et je suis sûr qu’il va apprécier cela. Il est sûr d’avoir un accueil fantastique, mais je ne pense pas qu’il sera content après le match !

« Liverpool a beaucoup d’élan et revient à son meilleur après une saison difficile l’année dernière. Je peux voir une victoire 3-1.

Chelsea affrontera Leeds à Stamford Bridge samedi après sa défaite 3-2 contre West Ham au London Stadium le week-end dernier.

Le résultat a fait perdre aux Blues la première place, cependant, Owen s’attend à ce que l’équipe de Thomas Tuchel rebondisse immédiatement.

« Je n’ai pas vu cette défaite contre West Ham venir pour Chelsea », a ajouté Owen. « Avoir mené deux fois et sortir du match sans rien est très différent de Chelsea, tout comme la nature des buts.

« Leeds a frappé tard pour égaliser contre Brentford, mais je pense qu’ils le méritaient. Ils ont cependant des matchs difficiles à venir, donc ce point est précieux.

« Je m’attends à voir une réponse de Chelsea ici. Cela semble un bon match, et je peux les voir gagner 2-0.

La défaite 2-1 d’Arsenal contre Everton à Goodison Park plus tôt cette semaine a marqué leur troisième défaite lors de leurs quatre derniers matchs de Premier League.

Les Gunners accueillent Southampton à l’Emirates Stadium samedi, et Owen prédit une victoire serrée pour les hôtes.

« Ce fut une soirée décevante à Goodison lundi pour Arsenal », a poursuivi Owen. « Ils ont mené le match, mais ils n’en ont rien mérité et c’était une occasion manquée de se rapprocher des quatre premiers.

Ralph Hasenhuttl était furieux contre son équipe pour avoir concédé cet égaliseur à la 98e minute la semaine dernière contre Brighton. Cela fait maintenant deux matchs nuls consécutifs à domicile et ils ont mené dans les deux, donc ça doit être frustrant.

« Après quelques déplacements décevants à l’extérieur, je suis sûr qu’Arsenal sera heureux d’être de retour à la maison. Ils ne jouent pas bien en ce moment donc je ne pense pas que ce sera catégorique, mais je pense qu’ils gagneront.

Les prédictions du Premier Leagye d’Owen

Brentford 2-1 Watford

Ville d’homme 2-0 Loups

Arsenal 2-1 Southampton

Chelsea 2-0 Lyon

Liverpool 3-1 Villa Aston

Norwich 0-2 Homme Utd

Burnley 1-2 West Ham

Leicester 1-1 Newcastle

Palais de cristal 1-1 Everton

Lors de l’affrontement de Manchester United à Norwich samedi, Owen a déclaré: » Norwich a eu beaucoup de ballon contre Tottenham la semaine dernière mais franchement, ils n’ont jamais eu l’air de marquer. Ils se sont améliorés sous Dean Smith mais sont confortablement les moins bons buteurs de la ligue.

« Ralf Rangnick a parfaitement entamé son mandat la semaine dernière dans ce qui n’était pas un match classique. United avait déjà l’air plus organisé et je suis sûr que nous verrons plus d’améliorations ici.

« Cela ressemble à une victoire confortable pour United pour moi, 2-0. »



