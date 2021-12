Les prédictions de Paul Merson en Premier League, notamment Chelsea, Liverpool, Man Utd et Arsenal

Merson a livré ses prédictions pour un autre grand week-end d’action (Photo: Sky Sports)

Paul Merson a jeté un œil sur toute l’action de la Premier League ce week-end, y compris le derby de Londres entre West Ham et Chelsea et le premier match de Ralf Rangnick à la tête de Manchester United face à Crystal Palace.

Chelsea se rendra au London Stadium pour affronter West Ham samedi midi, l’équipe de Thomas Tuchel cherchant à étendre son avance en tête du classement.

Une équipe des Blues sous la normale a battu de justesse Watford 2-1 en milieu de semaine, tandis qu’un but tardif de Neal Maupay a valu à Brighton un point contre les Hammers.

Les leaders de la ligue de Tuchel affrontent West Ham dans un derby londonien (Photo: .)

Étant donné qu’aucune des deux équipes n’a été à son meilleur lors des derniers matchs, Merson pense que le match dans l’est de Londres se terminera par un match nul 1-1.

« West Ham a reculé depuis qu’il est entré dans le top quatre de la Premier League », a déclaré Merson à Sportskeeda. « Ils ne semblent pas pouvoir gagner un match maintenant – ils n’ont pas réussi à gagner leurs trois derniers matchs. C’est un gros match pour West Ham, cependant, et ils seront plus serrés à l’arrière qu’ils ne l’étaient contre Brighton.

« Chelsea a eu de la chance contre Watford cette semaine et n’a pas été à son meilleur cette semaine. Je jouerais Romelu Lukaku dans ce match – la plus grande menace de West Ham vient des coups de pied arrêtés et Chelsea pourrait utiliser un joueur de la carrure de Lukaku. Chelsea ne joue pas particulièrement bien en ce moment et ce match pourrait s’avérer être un match nul.’

Liverpool, troisième, affrontera les Wolves samedi alors qu’ils cherchent à maintenir la pression sur Chelsea et Manchester City.

La victoire 4-1 de mercredi sur Everton dans le derby du Merseyside a porté leur total de buts pour la saison à 43, et Merson s’attend à ce que les Reds s’envolent vers une victoire 3-0 contre l’équipe de Bruno Lage.

« Les loups ont été là-haut en Premier League cette saison mais ils ne marquent pas de buts », a ajouté le héros d’Arsenal. « Ils n’entrent pas dans les quatre ou cinq premiers à moins qu’ils ne commencent à se créer des occasions, et ils ne peuvent certainement pas se permettre des matchs nuls 0-0 contre Norwich et Burnley.

« Liverpool est imparable en ce moment et ils marqueront des buts. Si Liverpool marque deux fois, les Wolves peuvent-ils les suivre ? Ils ont Mohamed Salah à affronter, et je pense qu’il est actuellement le meilleur joueur du monde. Les loups ont été impressionnants, mais je ne peux pas regarder au-delà d’une confortable victoire de Liverpool ici.

Après s’être assis dans les gradins pour assister à la victoire 3-2 de Manchester United sur Arsenal en milieu de semaine, le nouveau patron par intérim des Red Devils, Rangnick, prendra en charge son équipe pour la première fois ce week-end.

Le joueur de 63 ans a été nommé jusqu’à la fin de la saison, après quoi il assumera un rôle consultatif de deux ans.

Le premier match de Rangnick est contre Palace dimanche, avec Cristiano Ronaldo aurait un doute pour le choc à Old Trafford.

Merson ne s’attend pas à une course facile pour l’ancien patron du RB Leipzig et peut voir le match se terminer par un match nul 2-2.

« Manchester United a réussi un excellent résultat contre Arsenal cette semaine. Leur nouveau manager ne pourra pas faire grand-chose pour ce match – il n’aura qu’une seule séance d’entraînement avec ses joueurs. Ronaldo marque toujours tous les buts de Man United, et son total de 801 buts est incroyable », a poursuivi Merson.

‘Je suis sûr que Ralf Rangnick donnera également [Jadon] Sancho une bonne chance. Il a assez vu Sancho dans le football allemand et United a payé beaucoup d’argent pour lui, alors j’espère que cela portera ses fruits.

« Les fans de United s’attendront à ce que leur équipe gagne ce match, mais Palace a les joueurs pour leur faire du mal. C’est une équipe dangereuse et je ne serais pas trop surpris s’ils enlevaient quelque chose à ce match de Premier League.

Les pronostics de Merson en Premier League

West Ham 1-1 Chelsea

Newcastle 1-1 Burnley

Loups 0-3 Liverpool

Southampton 1-1 Brighton

Watford 1-3 Ville d’homme

Leeds 2-0 Brentford

Palais de cristal de Man Utd 2-2

Tottenham 3-0 Norwich

Aston Villa 3-2 Leicester

Everton 1-2 Arsenal

A propos de l’affrontement d’Arsenal à Everton lundi, Merson a déclaré: » Au début de la saison de Premier League, les équipes que nous pensions tous finiraient dans les quatre premières étaient Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United, sans ordre particulier. . Arsenal a perdu contre toutes ces équipes.

« La façon dont Everton joue en ce moment, cependant, Arsenal se soutiendra ce week-end. Je pense qu’il reste environ 90 minutes à Rafael Benitez à Goodison Park. Quand je jouais en Premier League, Everton était l’un des endroits les plus difficiles pour gagner un match. L’endroit était aux trois quarts vide cette semaine, et les fans d’Everton n’ont clairement plus de Benitez.

« Arsenal n’a pas eu de chance l’autre jour, et je pensais qu’ils avaient raté trop d’occasions contre United. Ils doivent revenir et gagner ce match – ils ont battu les équipes qu’ils devraient battre cette saison, et je pense qu’ils seront capables de tourner la vis à Everton.



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();