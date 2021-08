Les prédictions des géants et un aperçu fantastique avec Danny Heifetz

in

JJ s’ouvre avec les Mets balayés par les Dodgers (00:56), l’impressionnante victoire des Yankees contre les White Sox (06:33) et ses points à retenir du match préparatoire Jets-Giants samedi soir (12:22). Ensuite, il discute avec Danny Heifetz de The Ringer des attentes des Giants, de la NFC East et des joueurs qu’il aime cette saison en fantasy (17:20). Enfin, il clôture avec quelques messages vocaux d’auditeur (47:45) avant de se tourner vers certains des meilleurs paris de la semaine (68:53).

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Hôte : John Jastremski

Invités : Danny Heifetz

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

