Les préférences des consommateurs poussent les marques à passer au vert

Passer au vert semble être le mantra de plusieurs marques, qui optent pour un emballage durable de leurs produits. Considérez ce qui suit : Dabur retire les cartons extérieurs en papier de sa marque de dentifrice Dabur Red Paste ; Flipkart s’efforce de réduire le besoin d’une couche externe d’emballage et a éliminé tous les emballages en plastique à usage unique. De plus, Mondelez India a annoncé une subvention à Hasiru Dala, une ONG qui recyclera le plastique multicouche (MLP) qui est un matériau d’emballage important utilisé par l’entreprise.

Plusieurs sociétés FMCG ont pris des engagements de durabilité au niveau mondial et se sont tournées vers des matériaux d’emballage durables. Par exemple, Unilever lance une bouteille de détergent à lessive à base de papier en Europe et sur d’autres marchés. Coca-Cola introduira cette année des bouteilles 100 % recyclées aux États-Unis.

Shahrukh Khan, directeur exécutif des opérations de Dabur India, a déclaré que l’abandon de l’emballage extérieur en papier du dentifrice pourrait économiser 150 tonnes de papier par an. Mondelez India affirme que plus de 97 % de ses emballages sont actuellement conçus pour être recyclables. Ophira Bhatia, directrice des affaires corporatives et gouvernementales, Inde et responsable CGA, AMEA, Mondelez, a déclaré que l’initiative de recyclage de l’entreprise transformera environ 600 tonnes de déchets MLP en panneaux pouvant être utilisés pour fabriquer des meubles et des matériaux de construction.

L’une des raisons de l’initiative est la préférence des consommateurs. Selon une étude Deloitte 2021, l’environnement est une priorité absolue pour la génération Y et les consommateurs GenZ.

« La durabilité est devenue une nécessité commerciale, car des études montrent que les marques qui n’adoptent pas de pratiques respectueuses de l’environnement risquent de perdre des consommateurs », déclare Sanjesh Thakur, partenaire, Deloitte India.

Selon un rapport du Central Pollution Control Board (2018-19), 3,3 millions de tonnes métriques de déchets plastiques sont générées en Inde chaque année. Il existe plusieurs façons de réduire la quantité de déchets générés. Une entreprise pourrait réduire la quantité de matériaux d’emballage utilisés, remplacer les matériaux par des alternatives, remplacer les encres, décentraliser le transport pour réduire la consommation de carburant ou n’utiliser que des matériaux recyclables.

Réduire la quantité de matériau d’emballage utilisé est un point de départ commun pour beaucoup. Mais il y a des défis. Comme, le plastique est un matériau polyvalent avec des propriétés utiles. « Le problème avec la substitution est que tout le plastique ne peut pas être remplacé par du papier dans toutes les situations. Une autre préoccupation est le coût. Par exemple, les bioplastiques coûtent trois à sept fois plus que les plastiques ordinaires et ont des limitations fonctionnelles », explique Sudeep Maheshwari, directeur de Kearney. Il ajoute que le volume de ce matériau produit en Inde ne représente que 1% de tous les plastiques produits en Inde. L’emballage représente environ 25 % du coût de tout produit sur l’ensemble de la gamme Dabur.

Cette barrière de coût et de volume peut rendre les substituts durables non viables pour une utilisation de masse. «En Inde, les matériaux durables sont principalement utilisés par des marques qui peuvent facturer des marques haut de gamme ou des boutiques avec une clientèle de niche qui apprécie les initiatives respectueuses de l’environnement», explique Arnab Ray, directeur créatif, Landor & Fitch.

Le recyclage est un autre domaine prometteur, mais qui nécessite une action communautaire pour réussir. « Le recyclage post-consommation est un défi en Inde car nous ne séparons pas les déchets et nos chaînes d’approvisionnement ne sont pas mises en place à grande échelle pour faciliter une collecte efficace des déchets recyclables », explique Maheshwari.

Rendre les bouteilles rechargeables est un autre moyen pour les marques de réduire leur empreinte environnementale. Cela dépend aussi du fait que les consommateurs jouent leur rôle. Les marques en Inde s’efforcent de trouver des moyens de surmonter les obstacles posés par le marché complexe de l’Inde. « Environ 10 % des marques qui travaillent avec nous travaillent activement sur des emballages durables, tandis que 30 % recherchent des solutions et expérimentent », déclare Ashwini Deshpande, co-fondateur et directeur d’Elephant Design.

