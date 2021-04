Les préférences raciales dans les admissions d’Ivy ne concernent pas la diversité ⋆ .

Hier soir, j’ai signalé que les Américains blancs ne représentaient que 18% des personnes à qui on a offert l’admission dans la classe de Princeton de 2025, et que les hommes représentent moins de 9% de ce groupe. Comme je l’ai noté ici, cependant, les chiffres réels semblent être respectivement de 28% et 14% – encore étonnamment bas et suggérant une discrimination raciale, à mon avis.

Je n’ai pas vu les chiffres des autres collèges de l’Ivy League, mais je soupçonne qu’ils ne diffèrent pas beaucoup de ceux de Princeton. Selon un conseiller d’orientation d’université (s’exprimant officieusement), les responsables des admissions de l’Ivy League se disputent la distinction d’avoir le pourcentage le plus élevé d ‘«étudiants de couleur». Il ajoute que «cela a empiré chaque année», ce à quoi on peut s’attendre d’une telle compétition.

La justification initiale pour préférer les candidats non blancs était la «diversité», et c’est sur cette base que de telles préférences ont été confirmées par les tribunaux dans certaines circonstances. Il est clair, cependant, que les résultats d’admission de Princeton n’ont rien à voir avec la diversité.

Princeton peut atteindre la diversité raciale et ethnique sans une classe dans laquelle 68 pour cent de ses membres américains s’identifient comme des «personnes de couleur» (une représentation bien plus grande que celle qui existe dans la population générale des étudiants américains). Il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin pour tirer les avantages du fait d’avoir un bon nombre d’étudiants avec des héritages raciaux et ethniques différents.

Quelle est donc la vraie raison pour laquelle Princeton a réduit si fortement l’admission des Blancs? Selon le conseiller du collège mentionné ci-dessus, certains agents des admissions de la ligue Ivy admettent que leurs efforts portent sur la récupération et non sur la diversité. Leur point de vue déclaré est que les Blancs ont longtemps été «privilégiés» en Amérique et que maintenant les non-blancs devraient être favorisés comme réparations pour notre histoire et notre culture injustes.

Je ne doute pas de cette explication. Comme indiqué, le désir de «diversité» ne peut pas expliquer les chiffres de Princeton. Et nous savons que Princeton en tant qu’institution souscrit au récit du «privilège blanc» – au point d’admettre que, sous son président actuel, Princeton a été systémiquement raciste.

On peut soutenir que les préférences fondées sur la race devraient être considérées comme illégales même si elles reposent sur une logique de diversité plausible. Lorsque, comme ici, les préférences sont essentiellement punitives – des réparations pour les péchés du passé non commis par ceux qui souffrent des préférences – elles sont clairement illégales.

Espérons que Princeton sera poursuivi pour discrimination contre les candidats blancs et les candidats de tout autre groupe racial ou ethnique qu’elle défavorise.