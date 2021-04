Les préférences raciales des collèges nuisent aux relations raciales et à la liberté d’expression, déclarent des groupes à la Cour suprême ⋆ .

Le représentant Ted Lieu, le démocrate californien, estime que la magistrature fédérale est majoritairement blanche à cause du racisme, et il souhaite que davantage de juristes américano-asiatiques soient nommés, y compris à la Cour suprême.

Peter Kirsanow, membre de la Commission américaine des droits civils, convient qu’il devrait y avoir plus d’Américains d’origine asiatique dans les tribunaux fédéraux. Mais il blâme les politiques d’admission de l’Université Harvard, en partie, pour cette pénurie.

La différence d’opinion a créé un théâtre politique important et préfigure une bataille juridique plus large devant la plus haute cour du pays.

Lieu, un Américain d’origine asiatique, a été déchiré dans l’avocat du travail noir lors d’une récente audience du sous-comité judiciaire de la Chambre pour avoir déclaré que le Congrès devait considérer la «discrimination en cours» à Harvard comme une explication pour relativement peu d’Américains d’origine asiatique sur le banc fédéral.

«Arrêtez de soulever des questions non pertinentes», a crié Lieu à l’avocat lorsque Kirsanow a mentionné le dossier juridique qu’il a récemment déposé auprès de sa collègue commissaire, professeur de droit à l’Université de San Diego, Gail Heriot, à la Cour suprême.

Plusieurs mémoires d’amis de la cour ont été transmis à la Haute Cour la semaine dernière alors qu’elle envisageait de réactiver un procès contre Harvard pour ses pratiques d’admission. L’automne dernier, une cour d’appel fédérale a confirmé le rejet du litige par Students for Fair Admissions (SFFA), qui a déposé une requête en révision en février.

Les deux commissaires aux droits civiques, des universitaires conservateurs, des chercheurs en «économétrie», un groupe du Premier amendement et l’État du Texas soutiennent tous le plaignant, qui allègue que Harvard discrimine les Américains d’origine asiatique, y compris ses membres étudiants anonymes.

La SFFA souhaite que la Cour suprême annule sa décision Grutter de 2003, la base des politiques d’action positive de Harvard, et examine le refus de l’université d’envisager sérieusement des «alternatives réalisables et neutres sur le plan racial» à ce que la SFFA appelle «l’équilibre racial».

Au lieu de promouvoir «l’objectif important de l’intégration raciale, les politiques d’admission à préférence raciale ont pour effet pervers de promouvoir la séparation raciale», ont écrit Kirsanow et Heriot, citant la présence croissante de salons d’étudiants, de résidences et de cérémonies de remise de diplômes séparés racialement.

«En d’autres termes, les préférences raciales contribuent à causer le problème de la séparation raciale plutôt qu’à le résoudre», a déclaré leur mémoire.

Heriot était considéré comme un choix probable de l’administration Trump pour diriger le Bureau des droits civils du ministère de l’Éducation. Elle et Kirsanow se sont souvent associées pour remettre en question la direction de la commission des droits civiques, dont les membres sont nommés par le président et le Congrès.

L’administration Trump a soutenu le litige de la SFFA et a poursuivi tardivement l’Université de Yale pour des motifs similaires, une décision rapidement inversée par l’administration Biden.

Juge d’immigrants asiatiques: « Il serait particulièrement faux de sélectionner les juges en fonction de leur race »

Kirsanow a bouleversé Lieu à l’audience en reliant la sous-représentation des Américains d’origine asiatique dans la justice fédérale à la «profonde discrimination» de l’Ivy League à leur encontre dans les admissions, étant donné le nombre de juges issus des écoles de l’Ivy League.

«Il y a plus d’Américains d’origine asiatique dans ces Ivy Leagues», a crié le législateur lorsque Kirsanow a mentionné son mémoire à la Cour suprême. «Ce sont différents problèmes qui se produisent.»

La confiance dans les institutions américaines diminue, cependant, précisément à cause de «la perception que les décisions sont prises sur la base de la race» dans les admissions à l’université et dans d’autres contextes, a déclaré Kirsanow.

Un juge fédéral né à Taïwan qui a témoigné à l’audience, James Ho, a déclaré qu’un conseiller aux admissions à l’université lui avait dit que «ses notes, ses résultats SAT et ses activités étaient tous assez forts pour me faire entrer dans mon premier choix d’écoles – si je ne l’étais Asiatique. »

Il a averti que «ce serait particulièrement mal de sélectionner les juges en fonction de la race» plutôt que du mérite.

Ho est le seul Américain d’origine asiatique et immigrant sur la 5ème Cour d’Appel du Circuit des États-Unis, mais il ne «suggérerait jamais qu’un Asiatique sage arriverait, le plus souvent, à une meilleure conclusion qu’un juge blanc». Cette hypothèse est «toxique pour la société civile», a-t-il déclaré.

Le mémoire de l’ami de la cour de Kirsanow et Heriot se concentrait sur ce qu’il disait être de fausses hypothèses faites par la Cour suprême pour bénir les préférences raciales dans les admissions.

Les préférences raciales ne sont pas motivées par «le souci de la pédagogie» mais plutôt «par la croyance qu’une dette est due à une race entière en compensation des torts du passé», une justification que la Haute Cour a spécifiquement rejetée, selon leur mémoire.

La seule raison des préférences raciales dans les universités d’élite est que les étudiants noirs et hispaniques qui sont admis, bien que «très talentueux», ont toujours des qualifications académiques inférieures à celles des candidats blancs et asiatiques, selon le mémoire.

Cela explique en grande partie le «séparatisme racial» qui s’est développé sur le campus, alors que les étudiants recherchent un «créneau… qui n’exige pas de compétitivité académique», ont soutenu les deux. Les brèves citations d’un prochain recueil d’essais édités par Heriot, dans lesquels Kirsanow raconte avoir rejoint un dortoir réservé aux Noirs de l’Université Cornell dont les résidents, selon lui, avaient «une plus grande insularité» que les autres étudiants noirs et un «vague sentiment de militantisme».

L’Association nationale des chercheurs a également fait valoir que l’action positive n’a pas produit la «stimulation intellectuelle interculturelle» et la réconciliation raciale que le tribunal envisageait, mais plutôt la «néo-ségrégation». Le groupe a cité son étude de 2019 sur les installations et les activités racialement séparées dans plus de 170 collèges.

Les étudiants noirs dans les écoles d’élite ont également tendance à choisir des majeures différentes de celles de leurs pairs blancs, ou à passer à un domaine d’études «moins exigeant» à des taux beaucoup plus élevés, selon le mémoire. En revanche, les Noirs sont susceptibles d’exceller et de contribuer à une «véritable diversité» dans des collèges qui sont «un peu moins compétitifs», a-t-il ajouté.

Les minorités admises sont économiquement similaires à leurs camarades de classe à Harvard, a déclaré le groupe. Les données sur les admissions de l’université montrent que 70% de ses étudiants racialement «sous-représentés» sont «privilégiés» par sa propre définition, ce qui signifie que les préférences raciales sont utilisées pour renforcer «la culture dominante de la classe moyenne supérieure» sur le campus.

Ces étudiants sous-représentés enlèvent en grande partie des places aux candidats américano-asiatiques au lieu des blancs, une population beaucoup plus importante, ce qui montre que «les agents des admissions peuvent ironiquement être victimes de préjugés raciaux implicites contre les Asiatiques», selon le mémoire.

David Bernstein, professeur de droit à l’Université George Mason, qui a écrit un prochain article de revue de droit sur «La loi américaine moderne de la race», a souligné ce qu’il a appelé une question négligée dans les admissions tenant compte de la race: comment les collèges ont créé des catégories raciales.

«Harvard ne peut pas expliquer pourquoi environ 60% de la population mondiale devraient être regroupés en tant qu ‘« Asiatiques », malgré de grandes différences d’apparence, de langue et de culture», tout en regroupant «un Européen blanc d’Espagne» et une personne d’ascendance sud-américaine. .

Bernstein a également critiqué l’utilisation par Harvard de «l’auto-identification raciale» pour attribuer des préférences. Ces systèmes sont vulnérables aux «revendications frauduleuses et exagérées d’ascendance minoritaire, à la confusion sur la façon de s’auto-identifier et à la classification incohérente des candidats multiraciaux».

Glenn Loury de l’Université Brown, qui écrit souvent sur la race, s’est joint à un mémoire avec huit autres économistes de Caltech, de l’Université de Pennsylvanie et de l’Université de Notre-Dame, entre autres.

Ils ont pu jeter un coup d’œil «sous le capot» du processus d’admission de Harvard en raison de la multitude de preuves produites dans le procès. Les économistes ont construit des «modèles de régression logistique» qui leur permettent de contrôler plus de 200 caractéristiques des candidats et de distinguer l’effet de la race dans les admissions.

«Les notes globales de Harvard sont inexplicables sans discrimination raciale», a déclaré le mémoire: «Les coefficients sont exactement le contraire de ce à quoi on pourrait s’attendre sur la base d’autres données observables», selon lesquelles les Américains d’origine asiatique devraient faire mieux que les blancs, tandis que les Noirs et les Hispaniques devraient le faire. pire que les autres. Le soi-disant pourboire pour les Noirs est «très important», ont-ils soutenu.

En utilisant des «données observables», les Américains d’origine asiatique devraient également surpasser les autres groupes raciaux sur la «cote personnelle» de Harvard, la mesure la plus subjective de l’université. Pourtant, ils tombent en dessous des Blancs et surtout des Noirs et des Hispaniques.

Sans tenir compte de la race, les Américains d’origine asiatique auraient 21% de plus de chances de recevoir une évaluation personnelle garantissant pratiquement l’admission, tandis que les Noirs auraient 21% de chances de moins en moins, selon le dossier.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a lancé une attaque à fond contre la décision Grutter dans son mémoire. Il a appelé cela «un écart sans principes» par rapport au précédent de la Cour suprême qui n’autorise les classifications raciales qu’en l’absence d’alternatives raciales neutres, et ensuite, uniquement lorsqu’elles remplissent une «fonction d’État impérieuse».

Depuis la réaffirmation des préférences raciales par la Haute Cour en 2016, la plupart des étudiants noirs et hispaniques admis à l’Université du Texas sont passés par la loi de l’État sur la neutralité raciale qui admet automatiquement les 10% supérieurs de chaque classe de lycée, selon le mémoire.

Selon Paxton, les augmentations des inscriptions d’origine asiatique et américaine sont également attribuables à la loi: «Près de deux décennies de discrimination raciale [since the 2003 ruling] n’ont rien rapporté à l’Université du Texas, tout en désavantageant d’innombrables jeunes adultes en fonction de la couleur de leur peau », a soutenu son mémoire.

L’enseignement supérieur est le «seul contexte» dans lequel le tribunal a permis à une partie accusée de discrimination de «déterminer si la discrimination est nécessaire», indique le mémoire. La décision, qui a créé la catégorie de discrimination «bénigne», est si loin de la base que la Cour suprême a depuis rejeté sa demande aux écoles élémentaires et secondaires, a-t-elle ajouté.

Speech First, qui porte habituellement des poursuites contre les codes de discours universitaires et les équipes de réponse aux préjugés, a découvert les implications du premier amendement dans la décision Grutter.

Contrairement à l’opinion de la Cour suprême selon laquelle les préférences raciales peuvent promouvoir «un échange solide d’idées», selon son mémoire, «la réalité a réfuté la théorie: le discours des étudiants a été attaqué au cours des dernières décennies».

La décision a non seulement violé les normes du premier amendement en acceptant un traitement non neutre des candidats, mais elle a dû s’en remettre aux représentations des universités afin de trouver un intérêt convaincant, a déclaré Speech First.

«En effet, les défenseurs de la préférence ont affirmé qu’il est presque impossible» de trouver des preuves que l’action positive améliore l’environnement intellectuel du campus. «Ils décrivent également généralement les avantages de la diversité en termes de résultats» au lieu de la théorie basée sur la parole de leur raisonnement.

Des études menées ces dernières années ont montré que les étudiants tenaient de plus en plus leur langue « sur des sujets sensibles, de peur d’être accusés d’avoir violé un code de parole » ou de déclencher une enquête sur les biais, selon le mémoire. «Le climat du campus est affirmativement hostile aux idées controversées qui pourraient être considérées comme« offensantes ».»