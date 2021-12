Les prélèvements anticipés d’impôts augmentent de 50 %

La perception brute des impôts directs (avant remboursements) s’élevait à Rs 10,8 lakh crore au 16 décembre 2021, montrant une croissance de 47% sur un an et de 29% par rapport à la période de l’exercice 20.

Aidés par la relance des activités économiques et une meilleure conformité, les perceptions anticipées d’impôts directs du gouvernement de l’Union auprès des entreprises, des LLP et des particuliers ont augmenté de 50 % sur un an pour atteindre environ Rs 2,1 lakh crore au T3FY22, alors même qu’un effet de base favorable diminuait. Il avait progressé de 51,5% sur un an au T2FY22, sur une base relativement faible. Jusqu’au 16 décembre de l’exercice en cours, le rattrapage (remboursements postérieurs) s’élevait à Rs 9,45 lakh crore, en hausse d’environ 61% sur un an, en hausse de 40% sur la même période en FY20 et de 41% sur la même période en FY19. La dernière date de paiement anticipé de l’impôt au troisième trimestre est le 15 décembre, bien que certains montants continuent de s’écouler pendant quelques jours de plus.

Les perceptions d’impôts directs, qui représentent environ 85% de l’objectif FY22 de Rs 11,08 lakh crore, sont sur le point de dépasser l’objectif d’une marge décente.

Le cumul des recettes fiscales anticipées jusqu’au trimestre de décembre de l’exercice 22 s’élevait à Rs 4,6 lakh crore (au 16 décembre) contre environ Rs 3 lakh crore il y a un an, soit une croissance annuelle de 53,5%. Les prélèvements fiscaux anticipés cumulés jusqu’au trimestre de décembre de l’exercice 22 étaient de 44% plus élevés que pendant la période correspondante de l’exercice 20 et de 50 % sur la période de l’exercice 19.

La perception brute comprend l’impôt sur les sociétés (CIT) à Rs 6,06 crore lakh et l’impôt sur le revenu des personnes physiques (PIT), y compris la taxe sur les transactions de sécurité (STT), à Rs 4,75 lakh crore. La collecte mineure à la tête comprend un impôt anticipé de Rs 4,6 lakh crore, un impôt déduit à la source de Rs 4,93 lakh crore, une taxe d’auto-évaluation de Rs 74 336 crore ; taxe d’évaluation régulière de Rs 44 029 crore; impôt sur la distribution de dividendes de Rs 6 526 crore et impôt sous d’autres chefs mineurs de Rs 2 391 crore.

Des remboursements totalisant Rs 1,35 crore lakh ont été émis jusqu’à présent au cours de l’exercice en cours.

