Les prélèvements Mandi restent élevés au Pendjab et dans l’Haryana à 6-8,5%

Alors que les prélèvements étaient encore plus élevés avant le lancement de la TPS – à 13-14% dans les deux États – même maintenant, ils se situent entre 6 et 8,5 %, beaucoup plus que dans d’autres États.

Par Sandip Das

Le Pendjab et l’Haryana, deux États qui contribuent substantiellement au pool central des stocks de céréales, continuent d’imposer des prélèvements statutaires plus élevés que les autres États sur les achats de riz et de blé effectués par la Food Corporation of India (FCI), ce qui fait grimper la facture des subventions alimentaires du Centre. tout en augmentant leurs propres revenus.

Alors que les prélèvements étaient encore plus élevés avant le lancement de la TPS – à 13-14% dans les deux États – même maintenant, ils se situent entre 6 et 8,5 %, beaucoup plus que dans d’autres États.

Pour les achats de riz et de blé auprès des agriculteurs, FCI a payé plus de 11 300 crores de roupies aux États sous forme de prélèvements au cours des saisons respectives 2020-21 (riz) et 2021-22 (blé), dont le Pendjab et l’Haryana ont récolté plus de 61%.

L’augmentation des taxes et autres prélèvements obligatoires imposés par les États producteurs de céréales alimentaires faussent le marché, découragent pratiquement la participation du secteur privé à l’achat de céréales et frappent l’industrie de la transformation et de la valeur ajoutée, selon de nombreux experts.

Alors que le Pendjab et l’Haryana imposent des prélèvements tels que la taxe mandi, le cess de développement rural et la commission arthia, qui s’élèvent respectivement à 8,5 % et 6,5 % sur le prix de soutien minimum (MSP) payé aux agriculteurs par le biais de la FCI pour l’achat de blé, des États tels que Le Madhya Pradesh, le Rajasthan et l’Uttar Pradesh ont des prélèvements de 3-5%.

En cas d’achat de riz, le Pendjab et l’Haryana ont des prélèvements de 8,45 % et 5,76 % respectivement sur le MSP payé aux agriculteurs, tandis que d’autres États clés qui contribuent aux pools nationaux, tels que l’Andhra Pradesh, le Chhattisgarh et l’Odisha, ont des prélèvements de l’ordre de 2 à 4%.

Les prélèvements statutaires plus élevés au Pendjab sont dus aux 3% perçus chacun au titre de la taxe de développement rural et des frais de marché, ainsi qu’à la commission arthia de 2,5% sur le MSP pour le blé acheté par FCI auprès des agriculteurs. Haryana perçoit des frais de marché légèrement inférieurs à 2% ainsi que des frais de développement rural de 2% et une commission de 2,5% perçue par les arthias ou les intermédiaires dans le mandi sur le grain acheté par FCI dans la cour du marché.

Des sources du ministère de l’Alimentation ont déclaré à FE que le gouvernement avait fait plusieurs tentatives pour réduire et rationaliser les prélèvements obligatoires sur les achats de riz et de blé auprès des agriculteurs, menées par FCI en collaboration avec les agences gouvernementales de l’État. Cependant, les agriculteurs et les gouvernements des États s’y sont opposés.

Les tentatives du gouvernement d’acheter directement des céréales aux agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana se sont heurtées à la résistance des gouvernements des États, des agriculteurs et des commissionnaires. Cependant, après l’abolition de la taxe sur la valeur ajoutée, la structure des prélèvements sur les achats de céréales a été réduite de 13 à 14 % au Pendjab et dans l’Haryana au niveau actuel.

« Étant donné que le blé et le riz sont des produits de base et sont achetés pour être distribués aux personnes couvertes par la loi nationale sur la sécurité alimentaire, les taxes et les commissions sur ces produits doivent être rationalisées et plafonnées », a déclaré le Dr Pramod Kumar Joshi, ancien directeur de la politique alimentaire internationale. Research Institute et membre du comité nommé par la Cour suprême sur les lois agricoles.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.