Les prélèvements régulés de charbon des centrales ont entraîné une pénurie à leur extrémité : CIL

Après que la demande d’électricité a commencé à augmenter, les centrales ont commencé à reconstituer leur stock au lieu de créer un tampon et ont finalement manqué de charbon.

Même si Coal India (CIL) est aux prises avec un stock de mine de 53 millions de tonnes et a fourni 202 millions de tonnes au secteur de l’électricité entre le 1er avril et le 29 août de cette année – 27% et 8% de plus que la période correspondante en 2020 et 2019 respectivement — la pénurie de charbon dans les centrales électriques totalisant une production de 90 000 MW a rendu le PSU minier nerveux.

Malgré les retards de Rs 17 000 crore des gencos générant 20 000 MW en juillet, CIL n’a pas cessé de fournir du charbon aux centrales électriques, bien que l’approvisionnement soit limité à la quantité minimale requise. Les gencos des États du Maharashtra, du Rajasthan, du Madhya Pradesh et du Bengale occidental ont des retards de paiement depuis longtemps.

Un responsable de CIL a déclaré à FE que de nombreuses centrales électriques, y compris celles de NTPC, ont réglementé leur consommation de charbon entre novembre 2020 et juin 2021 car elles produisaient moins en raison de la faible demande d’électricité. Cela a créé un stock de charbon à leurs têtes d’usine. Après que la demande d’électricité a commencé à augmenter, les centrales ont commencé à reconstituer leur stock au lieu de créer un tampon et ont finalement manqué de charbon.

«Nous écrivons aux centrales électriques depuis octobre 2020 pour ne pas réguler et constituer un stock à leur fin afin que la production ne souffre pas pendant l’été et la mousson de FY22. Cela n’a suscité aucune réponse de leur part », a déclaré un cadre de CIL, ajoutant que le CEA n’a pas tenu CIL pour responsable de cette pénurie.

Le PMO a déjà pris connaissance du dossier et une réunion interministérielle entre les ministères du charbon et de l’électricité est en cours.

Le CEA a prévu que le secteur de l’électricité nécessitait 1,31 MT par jour en juillet, mais le prélèvement du secteur de l’électricité était de 1,26 MT par jour. Malgré une croissance de 8% et 12% de la production d’électricité aux troisième et quatrième trimestres, respectivement, au cours de l’exercice 21, la consommation du secteur de l’électricité avait été de 118,7 MT et 127,61 MT respectivement, moins de 12,72 MT et 19,67 MT, respectivement, par rapport à la demande projetée. .

Le stock de charbon des centrales électriques s’élevait à 24 MT à la fin du mois de juillet, presque au niveau du stock moyen des cinq années précédentes.

« Le stock aurait pu être plus élevé s’il n’y avait pas eu d’apport réglementé. Il n’y a pas d’obstacles dans l’approvisionnement du côté de CIL car il dispose d’un stock tampon, d’une production stable et de coutures exposées, ce qui le maintient prêt à être fourni pour répondre à toute augmentation de la demande de puissance », a déclaré le responsable de CIL.

L’approvisionnement du secteur électrique du 1er avril au 29 août de cette année était de 202 MT, contre 159,6 MT au cours de la même période l’an dernier et 187,8 MT en 2019. L’approvisionnement du secteur électrique a été supérieur à la période pré-Covid, avec CIL elle-même détenant l’inventaire des centrales électriques. La plupart des sociétés de production n’ont pas réduit leurs besoins mensuels malgré des demandes répétées lorsque la demande d’électricité a chuté, a déclaré l’exécutif.

