Les premières aventures continuent avec deux nouveaux drames audio ⋆ .

Les fans du premier docteur seront heureux d’apprendre que Big Finish a sorti deux nouveaux drames audio avec une distribution complète avec Doctor Who : Les premières aventures. Ces deux nouveaux drames audio présentent des acteurs étoilés et quelques ennemis familiers.

Le premier des deux nouveaux drames audio disponibles aujourd’hui est Après les Daleks et se concentre sur les événements qui se produisent à la suite de l’épisode télévisé de 1964 “L’invasion de la Terre par Dalek”.

Bien que l’invasion des Daleks soit terminée, il reste encore beaucoup à faire pour reconstruire et Susan essaie d’aider à reconstruire la société, mais tous les survivants n’y voient pas une chance de restaurer ce qui a été détruit, plutôt une chance de revendiquer le pouvoir pour eux-mêmes. Ce ne sont pas seulement les survivants corrompus dont Susan devrait s’inquiéter, c’est aussi un Dalek solitaire qui a pour objectif de reconquérir la Terre.

Après les Daleks présente Carole Ann Ford reprenant son rôle original de compagne classique Susan Foreman, Lucy Briers (Orgueil et Préjugés, Emma) dans le rôle de Jenny Chaplin, Sean Biggerstaff (Harry Potter, Jenny the Doctor’s Daughter), Oli Higginson (Bridgerton, The Pursuit of Love), Jonathan Guy Lewis (London’s Burning, Coronation Street) et Nicholas Briggs dans le rôle des Daleks.

Le deuxième drame audio est Les secrets de Det-Sen et précède les événements de Les Abominables Bonhommes de Neige (une histoire en grande partie perdue de Docteur Who). Le Docteur, Steven et Dodo sont arrivés dans l’Himalaya et se joignent à un pèlerinage au monastère voisin de Det-Sen, mais les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être et ils devront découvrir les secrets du monastère avant qu’il ne soit trop tard.

Peter Purves tient les rôles du Premier Docteur et Steven Taylor, Lauren Cornelius joue Dodo Chaplet et le casting est complété par Jeremy Ang Jones (Cicero : The Crossroads, Torchwood), Paul Courtenay Hyu (ATA Girl, Doctor Who), Kerry Gooderson ( Torchwood, Vienne) et Jamie Zubairi (Dark Shadows, Concombre).

Le producteur Alfie Shaw a déclaré : « Lire ces scripts, c’était comme découvrir deux histoires perdues des années 1960. Nous avons dû utiliser des techniques très modernes (tous ensemble maintenant – enregistrement à domicile !) pour Les secrets de Det-Sen, mais grâce aux excellents acteurs et réalisateurs, ainsi qu’à Toby Hrycek-Robinson travaillant sa magie sur la conception sonore et la musique, cela évoque parfaitement les années 60.

Doctor Who – Les premières aventures : Après les Daleks et Les secrets de Det-Sen sont désormais disponibles en téléchargement numérique à 12,99 £ chacun ou en édition de CD collector à 14,99 £ chacun. Les auditeurs de Big Finish peuvent commander les deux pour 28 £ sur CD ou 25 £ en téléchargement numérique.

