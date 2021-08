Les premières baskets climatiquement neutres financées par le crowdfunding au monde – fabriquées avec du café ? – WWD

Les amateurs de caféine ont peut-être trouvé leur partenaire dans une chaussure performante qui exploite le marc de café, entre autres matériaux plus durables.

La marque de baskets finlandaise Rens finance dès mardi sur Kickstarter sa dernière sneaker végétalienne et climatiquement neutre, la « Nomad ». Les promesses de précommander la chaussure commencent à 89 $ pour les contributeurs précoces avec le prix de détail ultime noté à 179 $. La sneaker est disponible en neuf coloris. Sa tige est composée à 50 % de fils tissés à partir de marc de café et à 50 % de polyester recyclé, soit en moyenne six bouteilles recyclées par paire. La semelle extérieure est composée à 100 % de caoutchouc issu de sources durables et à 100 % d’amorti EVA, tandis que la semelle intérieure et la membrane imperméable sont composées de matériaux entièrement recyclés.

Les grandes chaînes de magasins de proximité à Taïwan et en Chine continentale alimentent l’approvisionnement en marc de café, et le processus qui s’ensuit transforme le marc en filament par polymérisation (mélangé à des granulés de plastique recyclés).

En raison des propriétés antimicrobiennes naturelles du café, Rens offre un contrôle des odeurs trois fois supérieur, un avantage généralement donné par la technologie des ions d’argent dans les vêtements de performance. La marque cite également des caractéristiques de séchage rapide et une protection avancée contre les ultraviolets.

La société a été cofondée par Jesse Tran, 27 ans, et Son Chu, 23 ans, qui, après leur premier lancement de chaussures l’année dernière, vendues dans plus de 100 pays, ont été placés sur la liste Forbes Europe 30 Under 30. Cette année, la société a remporté un Red Dot Design Award, un concours international de conception de produits.

“Nomad s’adresse aux accros de la performance, à la recherche de confort et, surtout, d’avoir un impact positif sur l’environnement à travers leurs décisions d’achat”, a déclaré Tran.

Entre les tasses jetables et le marc de café (qui sont compostables dans l’arrière-cour), le café occupe une place importante. L’Association nationale du café estime que le monde consomme plus de 2 milliards de tasses de café chaque jour, avec des millions de tonnes de déchets organiques attribués à l’industrie du café chaque année. D’après les recherches de l’Agence allemande pour l’environnement, les innovations en matière de gobelets réutilisables – un peu comme le changement de paradigme qui se produit dans les sacs de vente au détail – peuvent avoir des avantages incalculables, comme une réduction drastique des émissions, de l’utilisation de l’eau et de la déforestation.

« Si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde », a déclaré Tran. « Comme tous les déchets organiques, lorsque le café est jeté dans les décharges, il crée un terreau idéal pour le méthane, un gaz à effet de serre 28 fois plus puissant que le CO2. Pour la plupart des déchets de café, la décharge est sa seule destination.

À ce jour, la start-up agile a recyclé plus de 250 000 bouteilles en plastique et 750 000 tasses de café usagées. En collaboration avec la société de compensation carbone ClimatePartner, Rens mesure, limite et compense également les émissions de carbone à chaque étape, y compris les matières premières, les emballages, la production, le transport et les déchets.

Cependant, il y a des angles morts, a reconnu Tran. « L’utilisation du café résout-elle tous les problèmes liés au gaspillage alimentaire ? Bien sûr que non, mais en regardant les matériaux que nous utilisons d’une nouvelle manière, nous pouvons non seulement réduire notre impact, mais aussi libérer le plein potentiel de ces matériaux étonnants au-delà de leur objectif initial.

La campagne Kickstarter a aussi ses avantages, a-t-il déclaré. « Le financement participatif vous offre un meilleur accès, plus de commentaires, un produit et un processus plus propres, plus écologiques et plus abordables, et une meilleure sneaker globale. »