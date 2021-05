Les premières comédies post-réadaptation de John Mulaney sont épuisées ⋆ .

C’était un moment de clignement des yeux et vous le manquerez. Les billets pour la première série de spectacles du comédien John Mulaney depuis la réadaptation sont déjà épuisés.

Les spectacles de la semaine prochaine marquent le retour de la star de «Big Mouth» sur la scène du stand-up après un séjour de deux mois dans un établissement de Pennsylvanie pour soigner ses dépendances à l’alcool et à la cocaïne. Les spectacles, intitulés «John Mulaney: From Scratch», sont prévus du 10 au 14 mai au New York’s City Winery.

Les billets ont été annoncés sous le radar, de nombreux fans ne sachant pas qu’ils existaient jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour les acheter. Mais tout espoir n’est pas perdu – il existe une option de liste d’attente pour recevoir des alertes si d’autres billets deviennent disponibles.

Aucun téléphone ne sera autorisé à l’intérieur du site et les invités doivent présenter une preuve de vaccination complète ou un test COVID-19 négatif dans les 72 heures pour assister à l’événement.

L’humoriste de 38 ans est entré en cure de désintoxication en décembre et est en soins ambulatoires sobres depuis février. Une source a déclaré au Page Six du New York Post que pendant cette période, Mulaney «allait bien, même s’il n’est toujours pas prêt à retourner au travail».

Mulaney est silencieux sur les médias sociaux depuis décembre, et son site officiel indique «Aucune date à venir pour le moment. Revenez bientôt! »

Le gagnant de l’Emmy a été franc sur ses difficultés lors de précédentes émissions de stand-up et d’interviews. Dans une interview «Off Camera» en 2018 avec Sam Jones, Mulaney a expliqué comment, à un jeune âge, il cachait sa consommation de drogue à ses parents.

«J’ai gardé les apparences. [My parents] Je savais que je pourrais aller à une fête et boire de la bière ou quelque chose comme ça. Ils avaient une compréhension des fêtes du lycée et ils n’étaient pas des idiots », a déclaré Mulaney. «Mais si j’étais, vous savez, en train de jouer avec la drogue quand j’étais très jeune, je savais qu’il fallait garder les apparences. Je prenais des champignons et je franchissais la porte d’entrée et je disais: «Bonjour. Bonne soirée. Je vais être à l’étage, ‘et ensuite courir. “

Mulaney a rejoint «Late Night With Seth Meyers» en tant que rédacteur en novembre, au nom de la suggestion de son psychiatre de trouver un emploi qui lui donne une structure de vie. Il a parlé sur “Jimmy Kimmel Live!” en décembre sur la nouvelle opportunité.

«Je ne saurais trop souligner à quel point je suis reconnaissant pour le travail», a déclaré Mulaney. “Plutôt que [Seth Meyers] en me disant: ‘John, vous traversez clairement quelque chose, mais vos blagues sont terribles,’ il m’a donné quelques segments pour venir faire ce que j’ai écrit, et ceux-ci ont été vraiment, vraiment amusants.

