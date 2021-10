Les premières commandes Apple Watch Series 7 arrivent aux clients

L’Apple Watch Series 7 a été annoncée en septembre avec l’iPhone 13 et l’iPad mini 6. Cependant, alors que ces produits étaient déjà disponibles dans les magasins depuis le mois dernier, les précommandes de la nouvelle Apple Watch n’ont commencé que le 8 octobre. Maintenant, les clients ont enfin leurs commandes Apple Watch Series 7 livrées.

Le lancement officiel de l’Apple Watch Series 7 est prévu pour le vendredi 15 octobre. Comme c’est déjà vendredi dans certains pays, les clients partagent déjà des photos de leur toute nouvelle Apple Watch Series 7 sur les réseaux sociaux.

L’Apple Watch Series 7 n’est pas exactement la mise à jour que les gens attendaient, mais elle a un écran 20 % plus grand avec des bords 40 % plus fins par rapport à l’Apple Watch Series 6. Disponible en tailles 41 mm et 45 mm, elle présente également plus de fissures. -Verre résistant sur l’écran.

En raison des stocks limités, les estimations d’expédition pour certains modèles Apple Watch Series 7 ont déjà glissé à la mi-fin novembre juste après les précommandes. Heureusement, pour ceux qui ont précommandé la nouvelle Apple Watch la semaine dernière, les unités sont déjà livrées aux clients.

Apple Watch Série 7 比べるとそこまで大きくなった感じはないけど、つけてみるとかなりでかい!ってなる(Série 4からの移行です

Type-C になってる!! pic.twitter.com/In5kf92ywb — ふくちっち (@puzzeljp) 15 octobre 2021

届きましたApple Watch Série 7 グラファイトステンレススチール!

3年間ありがとうSérie 4! pic.twitter.com/HikGSQDJ7I – LEO (@Investor2_leo) 15 octobre 2021

L’Apple Watch Series 7 est désormais disponible à la commande dans plus de 60 pays, dont l’Australie, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, le Mexique, la Russie, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis. L’appareil devrait arriver dans d’autres pays à partir de la semaine prochaine.

