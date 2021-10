Les premières commandes d’Apple Watch Series 7 arrivent à des clients en Nouvelle-Zélande et en Australie

C’est le vendredi 15 octobre en Nouvelle-Zélande et en Australie, ce qui signifie que c’est le jour du lancement de l’Apple Watch Series 7. Les clients de cette partie du monde sont toujours les premiers à mettre la main sur de nouveaux appareils en raison des différences de fuseau horaire.



Les modèles ‌Apple Watch Series 7‌ commencent maintenant à arriver aux clients qui ont précommandé le vendredi 8 octobre, et les nouveaux propriétaires d’Apple Watch partagent des photos sur Instagram, Twitter, Reddit et les forums MacRumors.

Comme il n’y a pas d’Apple Store en Nouvelle-Zélande, les clients australiens seront les premiers à pouvoir acheter une nouvelle Apple Watch dans un point de vente Apple. Le stock en magasin en Australie nous donnera une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans d’autres magasins dans le monde, ce qui pourrait être particulièrement intéressant cette année car les approvisionnements d’Apple Watch sont très limités.

De nombreux modèles Apple Watch ont commencé à se vendre peu de temps après le début des précommandes, de sorte que les clients qui espèrent ne pas avoir à attendre plusieurs semaines pour l’un des appareils pourront peut-être en obtenir un en magasin le jour du lancement.

Après la Nouvelle-Zélande et l’Australie, les ventes et les livraisons de l’Apple Watch Series 7‌ commenceront au Moyen-Orient, en Europe, puis en Amérique du Nord. Les Apple Stores‌ du monde entier ouvrent vers 8h00, heure locale, pour permettre aux clients de récupérer les appareils réservés et de faire des achats sans rendez-vous.

Restez à l’écoute de MacRumors demain, car nous aurons une revue et une comparaison de la Apple Watch Series 7‌, ainsi qu’une plus grande couverture à venir la semaine prochaine. Si vous avez une nouvelle ‌Apple Watch Series 7‌, assurez-vous de partager les photos ci-dessous et faites-nous savoir ce que vous en pensez !

