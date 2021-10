Les premières commandes de MacBook Pro 14 et 16 pouces se préparent à être expédiées avant la sortie de mardi

Les premières commandes de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont désormais « prêtes à être expédiées » avant leur arrivée prévue le mardi 26 octobre. Alors que les livraisons sont désormais en rupture de stock jusqu’en décembre pour certaines configurations, de nombreux acheteurs ont pu passer leurs commandes en délai pour une livraison estimée le premier jour…

Comme l’a noté Max Weinbach sur Twitter, les premières commandes de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont désormais « en train de se préparer à être expédiées », selon l’Apple Store Online. Notamment, cela ne signifie pas que nous nous attendons à ce que les commandes arrivent avant la date de sortie de mardi. Au lieu de cela, c’est simplement la preuve qu’Apple est sur la bonne voie pour livrer les premières commandes mardi.

Apple dit :

Une fois votre commande expédiée, nous vous enverrons des informations de suivi. En raison de l’impact de COVID-19 et de la demande accrue d’achats en ligne, nous vous recommandons de visiter Suivre l’expédition pour obtenir les informations de livraison les plus récentes, ainsi que des options pour reprogrammer ou suspendre le ramassage.

En guise de rappel, les nouveaux MacBook Pro présentent un tout nouveau design avec trois ports Thunderbolt 4, un emplacement pour carte SD, un port HDMI et MagSafe pour le chargement. Ils sont alimentés par les derniers processeurs M1 Pro et M1 Max d’Apple à l’intérieur, disposent de nouveaux écrans mini-LED et prennent en charge ProMotion pour la première fois.

Pendant ce temps, certains membres de la presse ont probablement déjà leurs unités d’examen MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces en main pour les tests. Selon le leaker Jon Prosser, l’embargo sur la révision du MacBook Pro sera levé le lundi 25 octobre à 9 h HE. C’est à ce moment-là qu’il faut s’attendre à voir les premières critiques et vidéos publiées par les suspects habituels.

Avez-vous eu la chance de passer une commande de MacBook Pro pour une livraison le premier jour ? Quelle configuration as-tu choisi ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :