Les premières commandes de MacBook Pro 2021 arrivent aux clients

Apple a annoncé la semaine dernière les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces lors de son événement spécial d’octobre. À l’approche de mardi, les clients reçoivent enfin leurs commandes de MacBook Pro 2021.

La société a programmé le lancement officiel du nouveau MacBook Pro 2021 dans les magasins pour le 27 octobre. Désormais, les premiers clients à le précommander lundi dernier mettent déjà la main sur leurs nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Comme prévu, les utilisateurs partagent déjà des images réelles de ces nouveaux MacBook sur Twitter.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro ont été entièrement repensés et disposent désormais de plus de ports, d’un écran Mini-LED 120 Hz bord à bord, d’un clavier pleine taille avec touches de fonction, de MagSafe et des puissantes puces M1 Pro et M1 Max d’Apple.

En raison des approvisionnements limités et de la forte demande, l’estimation des frais d’expédition pour les nouveaux MacBook Pro 2021 14 pouces et 16 pouces est déjà tombée à fin décembre. Si vous n’en avez pas précommandé, vous ne pourrez peut-être pas l’obtenir avant Noël.

Découvrez quelques images des commandes de MacBook Pro 2021 arrivant aux clients ci-dessous :

新型MacBook Proキター‼️

?? そしてクワッドディスプレイ‼️ &ヌルヌル

??

✅14インチだけど結構ずっしり重い

?? これからメインマシンとしてよろしく頼むぞっ😆‼️#Apple#MacBookPro2021 pic.twitter.com/b3wpT1aQuz – てるてる@通信費見直し講師 (@teruterubose_tw) 26 octobre 2021

