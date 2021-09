Les premières commandes d’iPad mini 6 arrivent aux clients du monde entier

Apple a annoncé l’iPad mini 6 lors de son événement spécial “California streaming” le 14 septembre, et les précommandes ont commencé immédiatement après la keynote. Alors que le lancement officiel du nouvel iPad mini en magasin est prévu pour ce vendredi 24 septembre, les clients du monde entier mettent déjà la main sur l’appareil avec quelques heures d’avance.

L’iPad mini de sixième génération apporte un nouveau design basé sur les derniers modèles d’iPad Pro et d’iPad Air, qui ont des cadres uniformes et aucun bouton d’accueil. Avec un écran plus grand de 8,3 pouces, l’iPad mini 6 prend également en charge l’Apple Pencil de deuxième génération et est alimenté par la nouvelle puce A15 Bionic, la même que l’iPhone 13.

Comme nous le rapportions la semaine dernière, les estimations de livraison pour l’iPad mini 6 ont déjà glissé à octobre voire novembre selon la configuration choisie. Par exemple, si vous essayez d’acheter le modèle d’iPad mini d’entrée de gamme aux États-Unis avec 64 Go de stockage et Wi-Fi, Apple dit qu’il sera expédié dans 4 à 6 semaines.

Heureusement pour ceux qui ont pré-commandé le nouvel iPad la semaine dernière, des unités sont déjà livrées aux clients. Certains utilisateurs ont déjà partagé des images de leur iPad mini 6 sur Twitter, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Le nouvel iPad mini est actuellement lancé aux États-Unis, au Canada et dans 26 autres régions selon Apple. Le produit devrait arriver dans d’autres pays d’ici la fin de l’année.

