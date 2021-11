Les premières critiques de Battlefield 2042 sont là et tout le monde adore Portal – notre tour d’horizon

Champ de bataille 2042 les critiques commencent à pleuvoir. Eh bien, les pièces en cours de révision et les premières impressions, car personne n’a pu passer suffisamment de temps avec les différents modes du jeu pour se prononcer.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Pendant que nous travaillons sur nos propres pensées et impressions – cherchez-les la semaine prochaine – nous voulions vous offrir un aperçu de ce que le reste de nos pairs dans les médias de jeux pensent de ce qu’ils ont joué jusqu’à présent. Battlefield 2042 est composé de trois expériences distinctes : le pain et le beurre All-Out Warfare with Conquest et Breakthrough, le mode Portal géré par la communauté avec des remasters de Bad Company 2, Battlefield 1942 et Battlefield 3, et le Tarkov- Zone de danger légère.

Les impressions de révision que vous verrez ci-dessous couvrent les trois modes, mais comme tout le monde n’a eu la chance de passer que quelques heures avec chacun, attendez-vous à plus à venir.

PC Gamer était particulièrement fan de Portal, en partie à cause des opportunités de hijinks qu’il offre, mais aussi parce qu’il vous permet de revivre à la vanille Battlefield 3, Bad Company 2 et BF 1942.

« Cependant, courir sans but à travers les champs et réfléchir aux points de capture m’a définitivement ramené au début des années 2000. BF3 me semble toujours moderne, même si le retour à la frontière caspienne et aux canaux de Noshahr m’a rappelé à quel point tout a changé depuis 2011 », a écrit PCG.

Game Informer a eu une réception plus réservée des trois modes, bien que le critique ait apprécié ce que les spécialistes apportent à la table. La plupart du temps, cependant, ils n’étaient pas impressionnés par l’état technique du jeu.

« Malheureusement, Battlefield 2042 manque actuellement d’une couche de vernis dans son état de pré-lancement. La plupart des bugs que j’ai rencontrés sont minimes, comme la tyrolienne du grappin qui passe à l’avant de l’appareil pendant son animation ou qui a du mal à appeler l’assistance aérienne sur une carte aride comme Hourglass à cause d’un bug avec le navmesh du sable. D’autres peuvent avoir un effet néfaste sur le gameplay, comme les lunettes de sniper qui perdent leur grossissement après avoir interagi avec des gadgets secondaires ou ne pas être en mesure de faire revivre des coéquipiers abattus dans Hazard Zone « , a écrit GI.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Polygon avait l’une des versions les moins enthousiastes du jeu. La critique a fait l’éloge du système de menu Plus, qui vous permet d’équiper des pièces jointes à la volée, mais a déploré la façon dont les grandes cartes ralentissent l’action.

« Un effet secondaire malheureux des cartes massives de Battlefield 2042, qui semblent beaucoup plus grandes que leurs homologues des jeux précédents, est qu’elles peuvent prendre un peu trop de temps pour traverser à pied. Il y a eu quelques matchs de Conquest, en particulier sur la carte du désert Hourglass , ce qui m’a donné l’impression de jouer à un jeu de bataille royale, à la suite de tirs lointains et de joueurs éloignés, pour découvrir que l’action s’était déplacée ailleurs au moment où je suis arrivé », a écrit Polygon.

Eurogamer a convenu que Portal était le point culminant, appelant en particulier les recréations satisfaisantes de Bad Company 2. La grande nouvelle Conquest à 128 joueurs, selon Eurogamer, fonctionne très bien malgré la plus grande taille de la carte.

« C’est un peu accablant que la meilleure partie de ce pack Battlefield soit de loin des remakes exigeants de jeux qui ont plus de 10 ans, alors qu’ailleurs la série semble prise dans la même confusion qu’elle est depuis un certain temps. Mais peut-être vaut-il mieux regarder au-delà les parties les plus grumeleuses de l’emballage et concentrez-vous sur ce qui fonctionne vraiment, car si vous savez où chercher, le leurre spécial de Battlefield est toujours là, meilleur et plus brillant qu’il ne l’a été pendant un certain temps, le bac à sable permettant un carnage à une échelle plus grande et plus large qu’auparavant, « , a écrit Eurogamer.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Gamespot n’a pas pu décider si l’ajout de spécialistes était finalement bon pour la série. Sur la bonne carte avec le bon spécialiste, le jeu peut très bien se dérouler, selon la critique, mais cela crée également des moments ennuyeux où vous devez vous démener pour trouver celui qui convient le mieux aux besoins de la situation.

« L’ajout de spécialistes n’est pas toujours parfait – quelques-uns ne se sentent pas à leur place sur certaines cartes. Il y a aussi le problème constant du jeu de tir où des personnages passionnants qui gagnent un nombre élevé de victimes, comme Paik avec sa capacité à voir à travers les murs pendant de courtes périodes, seront attirer sans aucun doute plus d’utilisation que les personnages de support ou plus stationnaires comme Falck, Angel ou Boris.Mais DICE a promis d’ajouter plus de spécialistes à l’avenir, et il y a déjà suffisamment de diversité d’expérience de jeu dans le casting pour voir des ajouts et des recombinaisons dans la façon dont travailler ensemble est une perspective passionnante », a écrit GS.

Battlefield 2042 sortira le 19 novembre, mais vous pouvez y jouer dès demain, le 12 novembre, de différentes manières.