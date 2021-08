Les premières de films CODA aujourd’hui ; regardez cette promo de vidéo musicale

Apple a sorti un clip de l’acteur principal Emilia Jones en promo pour le film CODA, qui est disponible aujourd’hui dans certains cinémas et en streaming sur Apple TV+…

Douée d’une voix que ses parents n’entendent pas, Ruby (Emilia Jones), dix-sept ans, est la seule entendante d’une famille sourde, une CODA, Child of Deaf Adults.

Sa vie consiste à jouer le rôle d’interprète pour ses parents (Marlee Matlin, Troy Kotsur) et à travailler sur le bateau de pêche en difficulté de la famille tous les jours avant l’école avec son père et son frère aîné (Daniel Durant).

Mais lorsque Ruby rejoint la chorale de son lycée, elle découvre un don pour le chant et se retrouve attirée par son partenaire en duo Miles (Ferdia Walsh-Peelo). Encouragée par son chef de choeur enthousiaste et dur (Eugenio Derbez) à postuler dans une prestigieuse école de musique, Ruby se retrouve tiraillée entre les obligations qu’elle ressent envers sa famille et la poursuite de ses propres rêves.