Les premières déclarations de Ban Affleck sur Jennifer Lopez sont la preuve qu’il est fou d’elle

« Tout au plus, en tant qu’artiste, je peux faire des films qui touchent les gens. Jennifer a inspiré un grand nombre de personnes à avoir l’impression d’avoir une place à table dans ce pays”, a déclaré l’acteur en référence aux œuvres caritatives de JLo.

“C’est un effet que peu de gens ont eu à travers l’histoire, un effet que je ne connaîtrai jamais et que je ne peux que soutenir et admirer avec respect”, a-t-il ajouté.

Ben Affleck et Jennifer Lopez (.)

Affleck a continué à féliciter sa jolie petite amie d’être un modèle pour les femmes de couleur dans l’industrie.

“Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai vu de mes propres yeux la différence que fait la représentation parce que j’ai vu maintes et maintes fois les femmes de couleur approcher Jennifer et dites-lui qu’elle est votre exemple en tant que femme forte et en tant que femme réussie et exigeante. Leur participation au monde des affaires compte beaucoup pour eux », a-t-il déclaré.