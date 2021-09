Les premières déclarations de Canelo et Plant

Le champion du monde unifié des super-moyens IBF-WBO-WBA Saul Canelo Allvarez, affrontera le champion du monde IBF invaincu Plante Caleb “Sweethands” dans une confrontation historique le samedi 6 novembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Le vainqueur du combat du 6 novembre marquera son nom dans les livres d’histoire en tant que premier champion du monde incontesté des super-moyens de l’ère des quatre ceintures.

“C’est le combat le plus attendu de l’année et pour cause”, mentionné Tom marron, Président de TGB Promotions. «Canelo Álvarez s’est avéré être l’un des meilleurs boxeurs et cherche à devenir le premier champion incontesté des super-moyens. Et Caleb Plant, qui est un technicien expert sur le ring et extrêmement confiant dans ses capacités, veut entrer dans l’histoire. Les deux hommes apporteront feu et détermination sur le ring et les yeux du monde du sport seront braqués sur l’action au MGM Grand dans la nuit du 6 novembre. ».

“Nous sommes très heureux d’avoir pu parvenir à un accord pour ce combat alors que nous cherchons à entrer dans l’histoire en devenant le premier champion unifié mexicain et hispanique, et seulement le sixième homme de l’histoire de la boxe.”Le directeur de Canelo a dit, Eddy Reynoso. “Nous allons nous entraîner très dur, nous concentrer sur la croissance du sport de la boxe et prévoyons de faire connaître le Mexique”.

Canelo a commencé sa quête du championnat incontesté des super-moyens en décembre 2020 en battant Callum Smith, alors invaincu, pour remporter les titres WBA et WBC. Plus récemment, Canelo a ajouté la ceinture WBO grâce à une victoire sur Billy Joe Saunders, invaincu auparavant, en mai. Le 6 novembre sera la première tentative de Canelo pour un titre incontesté.

“Au final, c’est ce que je veux faire de ma carrière, écrire l’histoire”dit Canelo. «Pour mon pays, ce serait une grande réussite. Je veux qu’on se souvienne de moi comme l’un des plus grands de l’histoire de ce sport ».

Le Plant de 28 ans (21-0, 12 KO) a décroché son titre mondial en battant José Uzcategui en janvier 2019 par décision unanime. Ce fut une soirée émouvante pour Plant, qui avait dédié sa victoire au championnat à la mémoire de sa défunte fille, Alia, décédée en 2015.

Né à Ashland City, Tennessee, Plant vit et s’entraîne maintenant à Las Vegas, guidé par son entraîneur Justin Gamber, avec son père et son co-entraîneur Richie Plant. Caleb a défendu avec succès son titre à trois reprises, dominant Mike Lee, Vincent Feigenbutz et Caleb Truax, remportant par décision unanime leur affrontement de janvier.

Plant a commenté : “Quand je lèverai la main en signe de victoire, le monde saura alors que je suis le nouveau visage de la boxe. Tout le monde devrait commander le PPV maintenant et faire éclater son pop-corn, car je suis sur le point de présenter une performance qui restera dans l’histoire comme l’une des meilleures. Canelo est en difficulté ».