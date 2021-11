Les premières données sur le nouveau Samsung Galaxy S22 et son éventuel prix sont filtrées | La technologie

Samsung n’a pas encore présenté sa nouvelle génération de terminaux haut de gamme qui arriveront sous le nom de Galaxy S22, mais des rumeurs ont déjà commencé à parler de spécifications, de design et de prix.

Les rumeurs ont commencé et les protagonistes des potins sont le futur Samsung Galaxy S22. Ces appareils arriveraient avec des caractéristiques qui les rendraient uniques, même si pour le moment on en sait peu à ce sujet.

Parmi les spéculations, ce qui se murmure, c’est que le design change par rapport à la génération précédente. Et, est-ce que, alors que le Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra avait un design arrondi.

Les nouveaux terminaux Samsung Galaxy S22 arriveraient avec une esthétique avec des zones et des sommets plus angulaires, étant beaucoup plus rectangulaires. L’exemple clair en serait le supposé Samsung Galaxy S22 Ultra.

Cet appareil, du moins pour l’instant, pourrait remplacer parfaitement la famille Galaxy Note. En fait, ce qui a été vu jusqu’à présent, c’est qu’il pourrait avoir un emplacement pour le crayon typique de la famille Note de Samsung, le S-Pen.

À l’arrière, il y aurait également des changements, le principal étant un module de caméra qui exposerait les objectifs et qui serait très différent de ce que Samsung nous a utilisé dans ses terminaux Galaxy.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra aurait un appareil photo principal de 108 mégapixels, tandis que le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 parieraient sur un capteur de 50 mégapixels. Le grand angle serait commun aux trois et serait de 12 mégapixels.

L’appareil photo en cause serait le capteur téléobjectif, qui serait de 12 mégapixels sur les Galaxy S22 et S22 Plus, mais de 10 mégapixels sur le Galaxy S22 Ultra. Bien entendu, ce dernier est supposé avoir trois grossissements optiques.

Au niveau des performances, ce qui est attendu, c’est que le Qualcomm Snapdragon 888 soit en charge de gouverner le terminal, bien que sur certains marchés, le nouveau Samsung Exynos avec AMD soit celui destiné à le faire.

La RAM qui se trouverait à l’intérieur dépendra du modèle, bien que ce qui a été divulgué jusqu’à présent, c’est que les Galaxy S22 et S22 Plus auraient 8 Go. Le Samsung Galaxy S22 Ultra atteindrait 12 Go de RAM.

Le mobile phare de Samsung avec un écran AMOLED dynamique de 6,8 « 120 Hz, ainsi qu’un appareil photo de 108 mégapixels ou un téléobjectif de 10 mégapixels. Le mobile de Samsung avec les meilleures fonctionnalités pour ceux qui exigent le meilleur.

Et, la donnée la plus importante, les prix selon lesquels les nouveaux Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra seraient de 800 euros, 1000 euros et 1200 euros à changer.

Ces chiffres varieront très probablement en raison du passage du dollar à l’euro et les taux types correspondants n’ont pas été appliqués. Il faudra attendre que Samsung les présente pour connaître leurs prix réels.