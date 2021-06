« Les premières étapes sont intéressantes pour Valverde »

22/06/2021 à 19h50 CEST

.

Eusèbe Unzue, directeur de Movistar, a souligné que la 108e édition du Tour de France qui débute samedi à Brest propose “deux ou trois étapes intéressantes pour Alejandro Valverde”, qui pourrait même opter pour le maillot jaune, tout en soulignant la co-direction de l’Espagnol Enric Mas et du Colombien Miguel Ángel “Supermán” López pour le général.

“Le Tour a un départ attrayant pour Valverde, il y a quelques bonnes étapes pour lui. On sait que c’est une course marquée par les nerfs au départ, et cette année ça le sera. Les premiers stades sont attrayants, dangereux. Si Alejandro maintient le ton du Dauphiné, il pourrait être candidat à une victoire et même au maillot jaune. On y va avec une bonne équipe, pour voir à quoi ils nous laissent aspirer », a-t-il déclaré.

Lors de la présentation du nouveau kit Movistar Team, dont le maillot Telefónica Tech rejoint, Unzue a clairement indiqué que l’idée de l’équipe est que Valverde termine le Tour de France, quelles que soient ses aspirations olympiques, avec l’épreuve sur route de Tokyo une semaine après son arrivée à Paris.

“En principe, c’était l’année de ses adieux, mais au Dauphiné il nous a fait penser que loin d’avoir 41 ans il paraît qu’il va en avoir 30. C’est sa grandeur. Le Tour n’était pas prévu, mais il voulait y aller. J’espère qu’il pourra porter le maillot jaune, ou le défendre pour un coéquipier. Ce sera l’atout pour l’équipe olympique, mais l’idée est que le Tour se termine », a déclaré Unzue.

Le chef de la seule équipe espagnole du World Tour a souligné que Valverde “a retrouvé l’illusion de rivaliser avec l’arrivée des victoires”, comme celui obtenu dans le Dauphiné, ce qui laisse en cause la possibilité qu’il continue à être actif. “Pour le moment, tout est en l’air”, a-t-il déclaré.

dont il ne fait aucun doute l’idée de partager la direction de l’équipe entre Mas et “Supermán” López. L’arrivée du Colombien a fait grandir l’équipe espagnole, selon son directeur.

“López élève le niveau moyen de l’équipe, il est remis de la blessure de l’année dernière, il a eu peu de mois pour s’entraîner, mais il arrive en très bon état. J’espère que cela aidera Enric et vice versa, à partager les responsabilités entre les deux et pouvoir affronter la force de certains leaders. Nous sommes arrivés avec l’équipe expérimentée, cela va nous aider à être au km 0 avec l’intention de faire des choses importantes, se battre pour le podium ou le plus haut à Paris”.

Selon Unzué, il y aura plus de rivaux sur le Tour en dehors des Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic.

“De nouveaux rivaux apparaissent toujours sur le Tour. La tendance est de partager le leadership, et nous chercherons le soutien entre Mas et López. J’espère que les deux pourront sauver les premiers jours et atteindre les Alpes pour tirer les premières conclusions sur nous-mêmes et les autres. De là, nous définirons notre leadership, cela sera décidé par la course elle-même.

Unzué a précisé qu’entre le maillot jaune et la première place par équipe, il préfère le titre individuel, mais sans diminuer l’importance du prix de l’effort collectif.

“Sans aucun doute, je préfère le jaune, c’est ce vers quoi vont les 22 équipes, mais il n’y en a que quelques-uns formés. La course vous fait aspirer à un objectif ou à un autre. la meilleure façon. Paris ne monte pas beaucoup, et nous sommes l’équipe la plus régulière depuis des années avec ce privilège. “

L’équipe Movistar a présenté son nouveau kit, dans lequel, pour la première fois, elle aura la présence de Telefónica Tech, (la holding d’affaires numérique de Telefónica créée en novembre 2019) en tant que marque collaboratrice.

Cette nouvelle alliance avec Movistar Team rejoint celle existante dans le domaine technologique, où Telefónica Tech applique les technologies de l’Internet des objets (IoT), du Big Data et de l’intelligence artificielle pour améliorer les performances et la compétitivité de l’équipe.