Les premières images des Targaryen dans House of the Dragon sont ici

Au cas où vous ne le sauriez pas, Rhaennyra est “le premier-né du roi, Elle est un pur sang valyrien et est une cavalière de dragon. Beaucoup diraient que Rhaenyra est né avec tout … mais il n’est pas né homme », décrit le synopsis de la série HBO.

La princesse Rhaenyra et le prince Daemon Targaryen. (Avec l’aimable autorisation de HBO Max)

De son côté, Daemon Targaryen est “le frère cadet du roi Viserys et héritier du trône. Guerrier et cavalier de dragon incomparable, Daemon possède un vrai sang de dragon. Mais on dit qu’à chaque fois qu’un Targaryen naît, les dieux lancent une pièce en l’air. “