Les premières images du OnePlus 10 Pro apparaissent et le module caméra aurait une taille démesurée | La technologie

Les dernières images du OnePlus 10 Pro suggèrent que son module caméra fera beaucoup parler et les commentaires ne seront pas entièrement positifs.

De nombreux utilisateurs se sont plaints ces dernières années des conceptions des appareils mobiles actuels et il existe une certaine paresse lorsqu’il s’agit d’innover en matière de conception. Les fabricants ont pris l’habitude de faire le même design et de le modifier un minimum pour que les appareils soient quelque peu différents.

Oui, les téléphones sont actuellement beaucoup plus attrayants et ont une esthétique plus élégante. Mais cela s’est fait au détriment d’une innovation risquée et sans ménagement. Il y a quelques années, les designs étaient beaucoup plus fous et chaque entreprise pariait sur un facteur de forme différent.

Cette différenciation et cette avant-garde pourraient être ramenées par le OnePlus 10 Pro, même si cela peut aussi être grotesque aux yeux de beaucoup. Ce qui a été vu aujourd’hui, ce sont des rendus de ce que serait la conception supposée de cet appareil et, la vérité est que le module de caméra arrière est assez effrayant.

La montagne qui formerait ce module pourrait être la plus grande vue à ce jour sur un appareil mobile. Oui, nous prenons en compte des appareils tels que le Samsung Galaxy S21 Ultra ou le Xiaomi Mi 11 Ultra. Ce dernier peut même avoir une certaine indulgence en intégrant un écran secondaire dans cette zone.

Ce qui a été vu dans les rendus, c’est que les trois capteurs du futur OnePlus 10 Pro auraient une taille telle qu’ils occuperaient tout ce module de caméra arrière, en plus d’être accompagnés d’un flash LED bicolore. Bien sûr, puisqu’il s’agit d’images générées par ordinateur, il est très probable que cela ne deviendra pas le design final.

Il faudra attendre que OnePlus bouge et lance une image promotionnelle pour connaître ou, au moins, entrevoir le design général de l’appareil. Le OnePlus 10 Pro devrait être votre nouveau terminal haut de gamme et venir concurrencer le Samsung Galaxy S22 et le reste des champions Android.