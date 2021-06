Les premières images du show car F1 2022 dévoilées

in

Nous avons un aperçu du futur avec les premières images réelles de la voiture F1 2022 révélées en ligne par le site italien LiveGP.It.

La nouvelle itération des voitures de Formule 1 devait initialement être introduite en 2021, mais la pandémie a fait en sorte que les nouvelles voitures et les nouvelles réglementations qui les accompagnent ont été retardées d’une nouvelle saison en raison de la mise en œuvre de mesures d’économie par la Formule 1 pendant les temps difficiles.

Mais, tous les systèmes sont prêts pour 2022 et une grande majorité d’équipes ont déjà concentré toute leur attention sur le développement de leurs nouvelles voitures afin d’être dans la meilleure forme possible pour le début de la nouvelle ère de la Formule 1.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu que des images rendues de ce à quoi ressembleront les nouvelles voitures de Formule 1, mais, lundi soir, des images sont apparues sur les réseaux sociaux d’une voiture d’exposition que les équipes utiliseront effectivement comme base avant de faire leurs propres personnalisations basées sur sur leurs interprétations de la nouvelle réglementation.

Selon LiveGP.It, la voiture d’exposition a été créée en association avec Memento Group avant une présentation publique prévue lors du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne du 16 au 18 juillet. Au moment de la rédaction, ce plan/événement n’est pas confirmé par la Formule 1 elle-même.

Les images ci-dessus se démarquent principalement par les ailes avant et arrière audacieuses et agressives de la Formule 1 qui souhaitent créer une voiture plus performante dans l’air sale créé par la voiture qui précède.

Comme nous l’avons vu avec cette génération de voitures de Formule 1, il peut être très difficile de se suivre, limitant le nombre de dépassements que nous voyons course par course.

“Il y a une différence remarquable dans la capacité d’une voiture à suivre l’autre”, a déclaré le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn à Sky Sports F1 en 2019 à propos des nouvelles voitures. «Ça va vraiment changer.

« Quand vous entendez les pilotes parler du mauvais comportement des pneus, c’est en grande partie l’incohérence des performances et le niveau de perte de performances lorsqu’ils se suivent.

« Cela fera une différence considérable. Pour le moment, vous avez presque cette bulle de protection, une fois que vous vous en approchez, vous ne pouvez plus vous en approcher.

Pour référence, voici l’une des images rendues de la Formule 1 elles-mêmes révélées en annonçant la nouvelle ère du sport.

