Les premières images officielles de House of the Dragon sont publiées – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

HBO a dévoilé les premières images officielles de ‘Maison du dragon‘la préquelle de’ Game of Thrones ‘qui vient de commencer la production il y a quelques jours avant sa première sur HBO Max en 2022.

Dans ces premières images apparaissent cinq des principaux protagonistes de la nouvelle série. Les premières fonctionnalités de snapshot Emma D’Arcy et Matt Smith, qui donnent la vie à deux des Targaryen. D’Arcy joue la princesse Rhaenyra Targaryen, l’aînée du roi, est de pur sang valyrien et est un cavalier de dragon. Beaucoup diraient que Rhaenyra est née avec tout… mais elle n’est pas née homme.

Smith, pour sa part, est le prince Daemon Targaryen: le frère cadet du roi Viserys et héritier du trône. Guerrier et cavalier de dragon sans égal, Daemon possède le vrai sang de dragon. Mais on dit qu’à chaque fois qu’un Targaryen naît, les dieux lancent une pièce.

L’image suivante présente Steve Toussaint comme Lord Corlys Velaryon, l’homme connu sous le nom de “ Serpent de mer. Seigneur de la maison Velaryon, une lignée valyrienne aussi vieille que la maison Targaryen, il est l’aventurier nautique le plus célèbre de l’histoire de Westerosi qui a construit sa maison dans une colonie puissante qui est encore plus riche que les Lannister et se vantant d’avoir la plus grande marine du monde.

Le troisième et dernier instantané met en vedette deux autres personnages Otto Hightower et sa fille Alicent. Olivia Cooke est Alicent Hightower, la fille de la Main du Roi et la plus belle femme des Sept Royaumes. Il a grandi dans le donjon rouge, proche du roi et de son entourage, maîtrisant à la fois des compétences courtoises et un sens politique aigu.

Rhys Ifans est Otto Hightower: La main du roi, Ser Otto sert avec loyauté et fidélité à la fois son roi et son royaume. De son point de vue, la plus grande menace pour le royaume est le frère du roi, Daemon, et sa position d’héritier du trône.

Basée sur le roman Fire and Blood de George RR Martin, la série, qui se déroule 300 ans avant les événements racontés au cours des huit saisons de GOT, raconte l’histoire de la maison Targaryen et de leur conquête de Westeros.

Source: Excelsior