Les premières images officielles du Samsung Galaxy S22 Ultra sont filtrées et cela rappelle trop un Galaxy Note | La technologie

Le Samsung Galaxy S22 Ultra a été vu dans des images officielles divulguées et ce qui ressort le plus de sa conception est l’ajout d’un accessoire de la famille Samsung Galaxy Note.

Les nouveaux terminaux Samsung pour 2022 sont parmi les plus attendus par la grande majorité des utilisateurs. Et, est-ce que la firme sud-coréenne met généralement toute la viande sur le gril avec ces appareils et ils marquent le point de départ pour le reste des entreprises lorsqu’il s’agit de lancer des terminaux haut de gamme.

Les attentes placées sur ces appareils sont élevées et cela rend tout type d’information à leur sujet précieux. Au cours des dernières semaines, différentes données sur ces appareils ont été divulguées, beaucoup de ces fuites avaient pour objectif principal d’informer sur les spécifications.

Bien sûr, il y a aussi eu des fuites dans lesquelles ce qui a été communiqué n’a été que la conception de l’appareil. Et, est-ce que, toutes les informations sont précieuses sur ces appareils. Il ne reste plus grand-chose d’ici la fin de l’année, mais il semble que les fuites ne s’arrêteront pas tant que le terminal ne sera pas présenté.

Les dernières connues sont des images officielles supposées dans lesquelles vous pouvez voir le design du plus grand appareil de la nouvelle famille Samsung Galaxy S. Oui, nous parlons du Samsung Galaxy S22 Ultra. Dans les images, ce que l’on peut voir, c’est qu’il aurait un design très similaire aux canons établis par le Galaxy Note.

En fait, sur ces prétendues photographies officielles, vous pouvez voir un S Pen accompagnant ce terminal. Avoir cet accessoire dans la même image pourrait être une indication que le terminal serait l’héritier de la famille Samsung Galaxy Note. En plus du S Pen, ce que l’on voit, c’est que l’appareil aurait un module de caméra différent.

Et, est-ce que cela irait d’un module de caméra qui dépasserait beaucoup du corps de l’appareil à ce que seules les caméras dépassent. Nous devrons attendre que Samsung annonce officiellement cet appareil afin de le connaître de première main, pour le moment tout ce que nous pouvons faire est d’attendre.