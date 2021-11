Les premières incontournables de Netflix en décembre

Séries

Cobra Kai (31 décembre)

Des décennies après leur tournoi qui a changé leur vie, la rivalité entre Johnny et Daniel est ravivée dans cette suite de la saga Karate Kid.

La maison de papier (3 décembre)

Assiégé, le professeur risque tout alors qu’il se précipite pour sortir l’or et surtout son équipe de la banque.

Emily à Paris (22 décembre)

Plus de rires. Plus de mode. Plus de faux pas. Alors qu’Emily peine à trouver sa place à Paris, une nuit de passion pourrait compliquer ses efforts.

Le sorceleur (17 décembre)

Geralt accepte son sort en protégeant Ciri des forces qui luttent pour le contrôle du continent et du mystérieux pouvoir qu’elle possède.

Perdu dans l’espace (1er décembre)

Au cours de la dernière saison, les instincts de survie des Robinson sont déclenchés alors qu’ils tentent de rallier et de protéger Alpha Centauri d’une invasion.

Films

Un Noël pas si cool (21 décembre)

Un voyage en famille à la plage se transforme en une folle compétition pour contrôler Noël lorsque Don Servando rencontre Doña Alicia, la tante têtue d’Alma.

Ne lève pas les yeux (24 décembre)

Deux astronomes partent en tournée médiatique pour avertir l’humanité d’une comète mortelle qui est sur une trajectoire de collision avec la Terre. La réponse du monde : Alors ?

Anonyme (10 décembre)

Après qu’un SMS accidentel se soit transformé en une amitié virtuelle, Vale et Alex commencent à s’aimer sans se rendre compte qu’ils se connaissent déjà dans la vraie vie.

La fille perdue (21 décembre)

Au cours de vacances tranquilles à la plage, une femme développe une sombre obsession pour une jeune mère qui finit par réveiller des souvenirs du passé.

C’était la main de Dieu (15 décembre)

Naples. Années quatre-vingt. Le jeune Fabietto vit sa passion pour le football au milieu d’un drame familial qui finira par façonner son avenir de cinéaste.

Impardonnable (10 décembre)

Alors qu’elle tente de se réinsérer dans une société qui ne lui pardonne pas, une femme qui a purgé sa peine pour meurtre recherche la sœur qu’elle a dû quitter.

Le pouvoir du chien (1er décembre)

Un éleveur autoritaire mais charismatique intimide sans relâche la nouvelle épouse et le fils adolescent de son frère, jusqu’à ce que de vieux secrets soient révélés.