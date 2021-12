Les premières les plus attendues de 2022 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Au retour des séries mythiques, avec de nouvelles saisons, spin-off, suites et préquelles de Game of Thrones ou The Crown à Stranger Things, ce 2022 ajoute des premières basées sur des événements réels -Pam et Tommy ou WeCrashed, parmi eux- et, enfin , la version de JA Bayona du très cher Le Seigneur des Anneaux.

De plus, il y aura de nombreuses propositions de l’univers Marvel – Moon Night, She Hulk et Armor Wars, parmi lesquelles – et de Star Wars – Obi-Wan Kenobi, Ahsoka ou Andor, en attendant de confirmer que Lando et The Acolite peuvent sortir en 2022 -, et des surprises comme Gremlins : Secrets of The Mogawai ou The Last of Us, la recréation en série audacieuse du jeu vidéo du même titre.

LA MAISON DU DRAGON : LES ANCÊTRES DE DANERYS TARGARYEN

Basé sur Fire & Blood de George RR Martin, House of Dragon (HBO Max), une préquelle de Game of Thrones, raconte l’histoire des Targaryen, ancêtres du chef Danerys. La nouvelle série, qui se déroule 200 ans avant le début de la guerre pour le Trône de fer, aura l’attrait supplémentaire de reconnaître de nombreux coins de Cáceres, où une grande partie de la série a été tournée.

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX ARRIVE EN SEPTEMBRE PAR LA MAIN DE BAYONA

Le Seigneur des Anneaux (Amazon Prime), réalisé par l’espagnol JA Bayona, n’a pas Sauron, Gandalf ou Frodon comme protagonistes, puisque cette série épique (dont le budget dépasse 500 millions d’euros) se déroule des milliers d’années avant les événements qui sont raconté dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, dans le légendaire Second Âge de l’histoire de la Terre du Milieu de l’univers créé par JRR Tolkien et commence dans un moment de paix relative.

ANNE HATHAWAY ET JARED LETO RENAISSENT LE SCANDALE WeWORK

Anne Hathaway et Jared Leto, deux des visages les plus connus d’Hollywood, sont les stars de la très attendue série Apple TV WeCrased, le titre choisi pour raconter la véritable histoire des scandales financiers qui ont entouré la société de bureaux de coworking WeWork. montée ambitieuse et chute inévitable de l’une des startups les plus valorisées au monde.

PAM ET TOMMY, L’AMOUR SCANDALE DE PAMELA ANDERSON ET TOMMY LEE

Pam et Tommy (Disney +), la série qui recrée l’histoire d’amour scandaleuse entre Pamela Anderson et Tommy Lee, le batteur de Mötley Crüe, qui se sont mariés en 1995 après une parade nuptiale de 96 heures.La série débute le 3 février, avec Lily James et Sebastian Stan, dans les rôles principaux.

CHRISTINE BARANSKI EST TANTE AGNÈS À L’ÂGE D’OR

Créé par Julian Fellowes, The Gilded Age (HBO Max, première le 24 janvier) se déroule aux États-Unis pendant l’âge d’or, l’apogée des années 1880 à New York; une histoire « d’époque » avec des costumes et des décors spectaculaires qui met en scène des actrices aussi importantes que Christine Baranski (The Good Figth) et Cynthia Nixon (Sex and the City), transformées en tantes Agnes van Rhijn et Ada Brook.

LE DERNIER DE NOUS, DU JEU VIDÉO À LA TÉLÉ, SEPT ANS PLUS TARD

The Last of Us est la version télévisée du jeu vidéo d’action-aventure et d’horreur de survie, conçu pour la PlayStation 3 en 2013, du même titre, où les expériences de Joel et Ellie, un couple de survivants d’une pandémie aux États-Unis États qui provoque la mutation des êtres humains en créatures cannibales, un argument qui maintient la série, dont la première est attendue à la fin du 22.

LES GREMLINS SONT DE RETOUR, AVEC L’HISTOIRE DU PREMIER MOGWAI

GremliNs: Secrets of Mogwai (HBO Max) est une préquelle du célèbre GremliNs (1984), datant du Shanghai des années 1920, où un Sam Wing de 10 ans (l’ancien personnage qui apparaît dans les films originaux), rencontre le Mogwai Gizmo. Il y aura 10 épisodes de 30 minutes.

… ET AUTRES VIEILS CONNUS : FRAGGLE ROCK : RETOUR AU ROCK

Les mélomanes et les amants du plaisir Los Fraguels de Jim Henson sont de retour dans une nouvelle série de 13 épisodes, Los Fraguels: The Fun Continues (Apple TV) à partir du 21 janvier, mettant en vedette Gobo, Musi, Rosi, Dudo, Bombo, l’oncle itinérant Matt et de nouveaux fraguel dans des aventures qui parlent de la magie de prendre soin des autres.

REBELDE N’EST PAS UN REMAKE DU 2004, MAIS GARDE L’ESPRIT

Rebelde (Netflix, 5 janvier), qui sort le 5 janvier, n’est pas un remake de la telenovela mexicaine du même titre qui a balayé en 2004, une adaptation de la telenovela argentine, Rebelde Way, mais une version renouvelée qui est modernisée avec le thèmes et narration visuelle, qui inclut l’actrice mexicaine Lizeth Selene et la brésilienne Giovanna Grigio dans sa distribution.

LA MAISON, SÉRIE TERREUR ANIMÉ AVEC UNE MAISON COMME UNE STAR

The House (Netflix) est une série d’animation en stopmotion qui explore le territoire de la terreur basée sur trois histoires qui se réunissent dans une maison ; celle d’une famille du XIXème siècle, celle d’un promoteur immobilier qui, aujourd’hui, rencontre des hôtes inattendus, et la troisième, dans un environnement post-apocalyptique, raconte l’histoire d’une propriétaire mettant tout en œuvre pour restaurer cette demeure. Il met en vedette Helena Bonham Carter, Matthew Goode, Susan Wokoma et Jarvis Cocker dans le casting.

NOUVELLES SAISONS : UNE ATTENTE MAXIMALE

Euphorie, (HBO Max, T2, 10 janvier); Les Bridgertons (Netflix, S2) Attention : Régé-Jean Page ne sort pas. The Crown, (HBO Max T5 -et avant-dernier-, novembre 2022) entre dans les turbulentes années 90, avec Imelda Staunton en reine ; Stranger Things (S4, Netflix été 2022, trois ans après sa saison précédente) ou The killer Eve (HBO Max, S4, février), avec une nouvelle scénariste : Laura Neal (Sex Education).

Aussi, une suite, Vikings : Valhalla (Netflix, 25 février), qui se déroule un siècle après la fin de la série originale ; et une préquelle, The Witcher: The Origin of Blood, qui explique l’origine des sorcières, quelque 1 200 ans avant la naissance d’Henri Cavill.

CHOCOLATS POUR LES AMOUREUX DE STAR WARS CHEZ DISNEY +

Il était prévu pour décembre 2021 Boba Fett, mais ce 2022 est une boîte de chocolats pour les accros de Star Wars :

D’Obi-Wan Kenobi, avec Ewan McGregor et Hayden Christensen; Ahsoka, spin-off de The Mandalorian, avec Rosario Dawson elle-même, ou Andor, préquelle du film Rogue One : une histoire Star Wars, sur son personnage, Cassian Andor, à Lando (Calrissian) ou The Acolite, qui commence dans le dernier jours de l’ère de la Haute République, et attendus d’ici la fin du 22 (ou le début du 23).

L’UNIVERS DE MARVEL S’ÉTEND

Le premier à arriver sera The Peacemaker (HBO Max, 13 janvier). John Cena, l’un des rares survivants de The Suicide Squad qui travaille maintenant pour le gouvernement ; Moon Knight (Disney +), avec Oscar Isaac ; Mme Marvel (Disney +), prévue pour la fin du 22, avec Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan/Ms. Merveille; Elle, Hulk (Disney +), avec Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters / She-Hulk, et Ironheart (Disney +), à la fin du 22. Armor Wars (Disney +) est attendu le 23.

Avec des informations de Cependant