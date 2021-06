Les premières machines à laver Cecotec sont une réalité : voici la nouvelle gamme Bolero DressCode | La technologie

Cecotec a présenté Bolero DressCode, sa première gamme de machines à laver équipées des dernières technologies pour faire la lessive. Il est composé d’un total de 23 modèles et ce sont leurs caractéristiques et leur prix.

Les appareils Cecotec ont gagné en popularité en Espagne ces dernières années, et aujourd’hui la marque valencienne est synonyme d’appareils de bonne qualité à un prix très raisonnable. Grâce à cela, Cecotec résiste aussi bien aux fabricants de référence qu’aux entreprises low cost.

Désormais, la marque espagnole connue pour les aspirateurs robots Conga et les robots de cuisine Mambo accueille une nouvelle gamme de produits. On parle de Bolero DressCode, la première gamme de machines à laver de Cecotec qui vient de débarquer sur le marché avec des prix commençant à 269,90 euros.

Avec ce déménagement, l’entreprise valencienne fait ses débuts dans la gamme blanche d’appareils électroménagers. Pour le moment, seules les machines à laver ont été annoncées, mais le constructeur s’attend à ce que cette gamme continue à se développer à l’avenir avec de nouvelles catégories de produits.

Découvrez les meilleurs et les plus curieux appareils électroménagers de Cecotec, le fabricant espagnol qui triomphe grâce au bon rapport qualité-prix de ses produits.

Au total il y aura 23 modèles de machines à laver Cecotec de différentes gammes de prix et avec différentes caractéristiques, mais tous se caractérisent par les dernières technologies pour faire la lessive.

Parmi eux, se distingue la fonction SteamMax, capable de stériliser les vêtements à l’aide d’un bain de vapeur, une caractéristique particulièrement adaptée pour compléter les cycles de lavage à froid. Il convient également de mentionner la fonction HygienePro, qui élimine la saleté de l’intérieur des vêtements et a des effets antibactériens.

Toutes les machines à laver Cecotec sont équipées de un tambour hexagonal DiamondCare, qui facilite les mouvements et prend soin des vêtements les plus délicats. Et son Moteur numérique sans balais Inverter Plus réduit la friction, ainsi que les vibrations et le bruit, pour augmenter les performances, la durabilité et la résistance, réduisant ainsi la consommation d’énergie jusqu’à 33 %.

La machine à laver est un investissement important dans n’importe quelle maison. Ce rapport est né avec l’idée d’aider à comprendre ce qu’il faut demander aujourd’hui et quel est le modèle qui convient le mieux aux besoins de chaque foyer.

Laveuses Cecotec Bolero DressCode : prix et disponibilité

Actuellement, 10 des 23 rondelles qui feront partie de la gamme Bolero DressCode de Cecotec sont disponibles à la vente. Nous indiquons ici votre nom, prix et lien d’achat sur le site officiel :