Les premières Netflix d’aujourd’hui seront diffusées le vendredi 12 novembre 2021

Après une longue attente, le film de « alerte rouge« Enfin, il sortira sur la célèbre plateforme Netflix ce vendredi 12 novembre et vous ne pouvez le manquer pour rien au monde, car il promet beaucoup et compte également des acteurs de premier ordre.

Apparemment, Netflix porte du rouge et célèbre le première de « Red Alert », l’un de ses films les plus attendus et avec le budget le plus élevé.

Notamment, le film d’action met en vedette Ryan Reynolds, Dwayne Johnson et Gal Gadot.

C’est vrai, trois stars hollywoodiennes se réunissent dans le film le plus cher de Netflix à ce jour : Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds.

La prémisse de l’histoire est qu’il s’agit d’un peu de nourriture, alors que les trois se lancent dans un voyage à travers différentes parties du monde à la recherche des œufs originaux de Cléopâtre.

L’intrigue rapide et amusante de Red Notice (Red Notice) a trois personnages rusés pour récupérer les supposées reliques de l’Egypte ancienne, qui ressemblent plus à des œufs de Pâques décorés d’or et de pierres précieuses.

Johnson incarne John Hartley, un profileur du FBI qui reçoit une alerte rouge – le mandat le plus élevé réservé aux criminels les plus recherchés au monde – pour laquelle il doit traquer deux voleurs d’art experts : Nolan Booth (Reynolds) et The Bishop (Gadot).

Alors que l’agent s’apprête à empêcher un nouveau braquage, les autorités le prennent pour un énième voyou et l’emprisonnent en Russie, d’où il ne peut s’échapper qu’avec l’aide du personnage joué par Reynolds. Malheureusement pour lui, ils ne peuvent pas se supporter.

La nouvelle production Netflix, disponible dès aujourd’hui sur la plateforme de streaming et dotée d’une facture de 160 millions de dollars, a réuni Reynolds avec Johnson et Gadot, qu’il connaissait depuis plus de dix ans.

Nous avons été en contact tout ce temps. Tout ce que vous voyez à l’écran reflète la façon dont nous sommes les uns avec les autres », a-t-il déclaré dans une interview.

Il convient de noter que Gadot avait partagé avec Reynolds dans The Criminal, et dans certains épisodes de la saga Fast and Furious, il a fait de même avec Johnson.

C’était un travail difficile avec les deux. C’est ça en travaillant avec cette paire de divas (rires). Mais s’il le faut, tu le fais. Je ne peux pas me plaindre », plaisante Gadot dans une conférence.

Ce sont des gars géniaux, drôles, des camarades de jeu très généreux. J’avais travaillé avec eux dans le passé et nous sommes des amis proches. Donc pour moi, avoir l’opportunité de jouer à nouveau avec eux m’a semblé très agréable, familier et confortable. Et j’espère vraiment partager à nouveau avec eux ».