Les premières nouveautés de Chrome 91 se dévoilent avec des changements dans le design et les raccourcis clavier | La technologie

Alors que nous sommes encore confrontés au déploiement de la version 90 de Google Chrome, des détails sont déjà avancés sur la façon dont 91 sera.

Nous savons toujours en profondeur à quoi ressemble Chrome 90 et toutes les nouvelles que cette version du navigateur Google a apportées avec l’intention de fournir à la fois sécurité et rapidité à son utilisation sur différents appareils. Mais le travail de l’entreprise ne s’arrête pas et annonce déjà des nouveautés pour Chrome 91.

Dans une déclaration publiée via le blog Chromium, différents aspects sont clarifiés sur la prochaine version stable du navigateur Google qui est déjà dans une version bêta en attente d’ajouter de nouvelles avancées pendant les prochaines fois.

En principe, certains changements concernant la convivialité de Chrome 91 et, par exemple, les raccourcis clavier qui peuvent être utilisés. Parmi les plus intéressants est le possibilité d’utiliser Ctrl + C et Ctrl + V pour copier des fichiers depuis le même navigateur, quelque chose qui peut être très utile pour les e-mails.

Des changements seront également ajoutés concernant contrôles et conception grâce à la collaboration avec Microsoft, ils clarifient dans XDA Developers. Celles-ci comprendront une prise en charge améliorée du mode sombre, une prise en charge tactile plus dynamique et efficace, et certaines modifications d’interface qui affecteront différents fronts du navigateur.

Comme vous pouvez le voir sur cette image, l’objectif sera moderniser certains détails qui manquaient encore d’un design un peu rugueux ou vieilli.

Afin de faciliter le travail des développeurs Web, Chrome 91 inclura ce qu’ils ont baptisé Origin Trials. Comme indiqué sur sa page d’accueil, il s’agit d’un espace pour «fournir des commentaires à la communauté des normes sur la convivialité, l’aspect pratique et l’efficacité avant que la fonctionnalité ne soit disponible pour tous les utilisateurs».

Pour le moment, aucun détail plus spécifique n’a été signalé en ce qui concerne les utilisateurs, mais plutôt les clés sont données aux développeurs, quelque chose de logique étant donné que nous sommes dans la période de connaissance approfondie de Chrome 90 et peut-être que d’autres mises à jour arriveront pour résoudre les problèmes détectés. Mais il est clair que cela ne s’arrête pas et Chrome 91 continuera à parier sur la mise à jour des fonctionnalités et du design.