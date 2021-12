Les premières nouvelles d’Android 13 sont filtrées, affectant l’écran de verrouillage, l’audio et la batterie | La technologie

Android 13 Tiramisu arrivera fin 2022. Mais il est déjà en développement, les développeurs ont donc déjà pu accéder aux premières versions alpha.

Quelques mois se sont écoulés depuis le lancement d’Android 12, mais très peu de mobiles l’ont. Même Samsung a arrêté sa distribution, à cause de quelques bugs.

Même comme ça, Google travaille déjà sur Android 13. Le site Web XDA Developers, qui a été créé par des développeurs et donc ils ont des contacts et même des personnes travaillant sur le développement du système, a eu accès à une première version non divulguée d’Android 13, dont le nom du dessert est tiramisu (Tiramisu).

Cette première version est assez préliminaire, il n’est donc pas certain que vous soyez quoi de neuf dans Android 13 que nous allons voir arriver à la version finale. Mais pour le moment, l’intention de Google est de les inclure.

La première nouveauté sera dans écran verrouillé. C’est un petit changement, mais qui a été demandé par les utilisateurs.

Actuellement, l’horloge de l’écran de verrouillage s’affiche sur deux lignes, mais passe à une seule ligne lorsque vous recevez une notification. Android 13 vous permettra de toujours garder les deux lignes, pour conserver une uniformité.

Une autre nouveauté est dans les langues que le système d’exploitation prendra en charge.

Jusqu’à présent, la langue choisie dans la configuration a été appliquée à toutes les applications du système et à de nombreuses applications qui utilisent la langue par défaut du système d’exploitation et ne lui permettent pas de changer.

Dans Android 13 existera une application Langues Ce qui permettra attribuer une langue différente à chaque application du système ou à d’autres applications qui attribuent la langue par défaut.

Notifications facultatives

Dans Android 12 et versions antérieures, toutes les applications que vous installez ont la possibilité d’envoyer des notifications. Si vous en installez plusieurs, c’est à ce moment-là que les embouteillages et les débordements commencent.

Dans Android 13, les notifications deviendront une autorisation facultative associée à chaque application, comme c’est le cas aujourd’hui pour permettre à une application d’utiliser l’appareil photo ou l’emplacement.

La fuite indique que ce système peut également être appliqué aux applications développées pour Android 12.

Cela peut être l’une des nouveautés les plus importantes d’Android 13.

Crédits de batterie

Dans Android 13, Google teste une technologie appelée TARE, qui utilise un système de crédits pour attribuer les tâches des applications.

Selon le niveau de la batterie, le système accordera des crédits aux applications en mémoire, et l’application utilisera ces crédits pour réclamer des tâches à exécuter par le processeur.

L’objectif est que une seule application ne monopolise pas toute la file d’attente des tâches, récompensant également ceux qui consomment le moins de ressources.

Audio Bluetooth LE

Enfin, Android Police a vérifié que Android 13 prendra en charge Bluetooth LE Audio. Il s’agit d’un nouveau standard qui permet à la reproduction audio de consommer moins de batterie, et que plusieurs personnes puissent écouter le même audio en même temps, chacune avec leur casque, entre autres nouveautés.

Bref, des fonctions très intéressantes dans ce regardez d’abord Android 13.