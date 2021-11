Les premières offres du Black Friday de Best Buy : écouteurs, haut-parleurs intelligents et plus

Plusieurs détaillants commencent tôt avec les offres du Black Friday avant le week-end mouvementé et sans restriction qui démarre juste après Thanksgiving. Best Buy est l’un des rares, à part Amazon, Walmart et Target, à avoir démarré les choses particulièrement tôt cette année. Si vous avez prêté attention à notre couverture du Black Friday, vous avez probablement remarqué des dizaines d’offres, mais ce n’est qu’un échantillon. Il y a plus d’où ça vient.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous avons inclus ci-dessous quelques ressources qui devraient améliorer un peu votre expérience d’achat du Black Friday et du Cyber ​​Monday. Et pour rendre les choses plus amusantes, vous pouvez également participer à notre tirage au sort pour courir la chance de gagner un sac mystère rempli de trucs du placard technique de The Verge.

Casques et écouteurs

Vous ne pouvez actuellement pas jeter une pierre à la vitrine en ligne de Best Buy sans trouver une offre sur des écouteurs ou de véritables écouteurs sans fil. Il semble y avoir une gamme presque infinie d’options, mais voici un tas d’options sélectionnées à considérer.

Si vous préférez les écouteurs, le Sony WF-1000XM4 – qui a la meilleure suppression de bruit de tous les vrais écouteurs sans fil – se vend 248 $ au lieu de 280 $. Les véritables écouteurs sans fil présentent un design plus petit et une résistance à la sueur et à l’eau IPX4, ainsi qu’un étui qui prend en charge le chargement sans fil. Lire notre critique complète. Best Buy retire 50 $ sur une paire d’écouteurs QuietComfort 45 de Bose, les vendant 279 $ au lieu de 329 $. Comme nous l’avons découvert dans notre revue, ces écouteurs mettent à jour le design populaire et confortable de l’entreprise avec USB-C, une suppression du bruit améliorée et une autonomie plus longue de la batterie. Vous pouvez économiser près de 80 $ lorsque vous achetez les écouteurs Bose QuietComfort pour 200 $ au lieu de leurs 279 $ habituels. Nous avons trouvé que ces écouteurs offrent un son riche et dynamique et la meilleure suppression de bruit disponible dans une paire de véritables écouteurs sans fil. Lire notre critique complète. Comme nous l’avons noté dans notre revue, le Galaxy Buds Pro de Samsung offre la meilleure qualité sonore que l’entreprise ait jamais obtenue dans une paire d’écouteurs, et vous pouvez actuellement les acheter pour 150 $ au lieu de 200 $. Ce n’est peut-être pas la paire la plus récente, mais l’Elite 75t de Jabra offre toujours un son riche en basses, des performances fiables et peut se connecter simultanément à deux appareils. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter une paire de ce que nous appelions autrefois la meilleure alternative d’AirPod pour 80 $ au lieu de 150 $. Si cela ne vous dérange pas un étui de chargement filaire, la deuxième génération de véritables écouteurs sans fil d’Apple, les AirPod, se vend 120 $ au lieu de 160 $. Lire notre critique complète.

Régulièrement à 250 $, ces Beats Powerbeats Pro bien évalués coûtent maintenant 150 $, vous faisant économiser 100 $. Ces écouteurs IPX4 résistants à la sueur et à l’eau sont dotés de la puce H1 d’Apple pour un couplage facile et offrent jusqu’à neuf heures d’autonomie continue, dont 24 heures fournies par le boîtier. Les Beats Studio 3 se vendent généralement 350 $, mais aujourd’hui, vous pouvez les acheter pour 170 $. Les écouteurs supra-auriculaires sans fil sont équipés de la puce sans fil W1 d’Apple, ce qui vous permet de vous connecter et de basculer rapidement entre tous les appareils Apple que vous possédez. Lisez notre critique complète.

Téléphones et tablettes

Une grande partie de la tarification spéciale des téléphones est liée aux offres des opérateurs, qui impliquent généralement l’activation de nouvelles lignes, la mise à niveau de celles existantes ou l’échange d’anciens appareils. Ils vous obligent souvent à payer plus chaque mois, même si le matériel fait l’objet d’une remise. Voici quelques offres sur les téléphones et les tablettes qui ne sont que de bonnes affaires à un prix exorbitant.

OnePlus Nord N200 5G

Le OnePlus Nord N200 propose un écran Full HD de 6,49 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide pour des prix d’entrée de gamme très bas.

OnePlus 9 Pro

Le OnePlus 9 Pro est le dernier téléphone phare de OnePlus. Il dispose d’un écran QHD+ de 6,7 pouces, d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888.

iPad Pro (11 pouces, 128 Go, 2021)

Le dernier iPad Pro dispose d’un port USB-C, d’un puissant processeur M1 et d’un ensemble de caméras arrière à double objectif. Il arbore également une caméra frontale avec Face ID et la prise en charge de Center Stage, une fonctionnalité conçue pour vous garder centré dans le cadre pendant les appels vidéo.

| Photo de Vjeran Pavic / Le Verg

Apple iPad Pro 12,9 pouces (2021, 128 Go)

Le dernier iPad Pro d’Apple est également livré avec le processeur M1 et Thunderbolt de l’entreprise, cependant, le modèle 12,9 pouces présente également le meilleur affichage de toutes les tablettes disponibles.

Jeux

Les jeux vidéo sont souvent une question de goût personnel, mais voici des offres particulièrement intéressantes sur des titres de longue date et des remises anticipées sur les nouvelles versions.

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Square Enix a poussé une grosse mise à jour de Final Fantasy VII Remake pour les propriétaires de PS5 en 2021, apportant des vitesses de chargement plus rapides, de meilleurs graphismes, ainsi qu’un nouvel épisode axé sur Yuffie.

Téléviseurs 4K

Les gens adorent un téléviseur de haute qualité, mais quelque chose de grand et de bon marché peut aussi être attrayant. Cela étant dit, voici quelques-unes des meilleures offres de télévision 4K à considérer chez Best Buy.

Sony Bravia XR (65 pouces, modèle X90J)

Le X90J 65 pouces de Sony est doté d’un rétroéclairage à matrice complète pour une expérience de visionnement plus cinématographique, et il prend en charge HDR10, HLG et Dolby Vision HDR. Il est également livré avec le logiciel Google TV et dispose d’un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Haut-parleurs et écrans intelligents

Google Nest Hub (deuxième génération, 2021)

Le Nest Hub de deuxième génération est le plus petit écran intelligent de Google, avec un écran tactile de 7 pouces qui peut s’adapter automatiquement à l’éclairage de votre pièce. La nouveauté de la dernière version est sa capacité à suivre automatiquement vos habitudes de sommeil grâce à sa puce radar Soli.

Portail Facebook

Le portail 2019 de Facebook a un design plus élégant que son prédécesseur et vous permet de passer des appels vidéo via Facebook Messenger ou WhatsApp. Il dispose également d’un écran tactile de 10 pouces avec une résolution de 1280 x 800.

Montres connectées et wearables

Apple Watch SE (40 mm, GPS)

Le portable milieu de gamme d’Apple, l’Apple Watch SE, constitue une avancée par rapport à la série 3, avec des fonctionnalités et un design similaires à ceux des produits phares plus récents.

Montre Samsung Galaxy 4 (40 mm, GPS)

La Galaxy Watch 4 dispose d’une interface rapide et d’un support tiers supplémentaire via Wear OS 3 de Google. Mais gardez à l’esprit qu’il est mieux associé à un téléphone fabriqué par Samsung.

Samsung Galaxy Watch 4 Classique (GPS, 42 mm)

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic associe l’intelligence de suivi de la santé à l’apparence et au design d’une montre conventionnelle. Il est doté de la lunette tournante unique de Samsung pour le contrôle physique du défilement à l’écran.

Maison intelligente

Appareils photo

Les caméras système pour photo et vidéo offrent beaucoup de contrôle créatif et de flexibilité par rapport à un smartphone, et voici quelques offres intéressantes pour ceux qui veulent aller plus loin.

