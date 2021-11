Les premières offres du Black Friday de Walmart : écouteurs, téléviseurs et plus

À l’approche du Black Friday, plusieurs détaillants offrent déjà des remises importantes – et Walmart ne fait pas exception. À l’heure actuelle, le géant de la vente au détail abandonne les premières offres du Black Friday sur tout, des AirPods Pro aux téléviseurs et appareils de streaming les plus populaires.

Nous avons présenté quelques-uns de ces articles dans notre guide des premières offres du Black Friday, cependant, la liste ci-dessous met en évidence toutes les meilleures ventes proposées par Walmart dans plusieurs catégories plutôt que quelques-unes. C’est donc parfait pour quiconque envisage de magasiner principalement chez Walmart.

Le magasin continuera à publier plus d’offres à l’approche du grand jour, avec bon nombre des meilleures offres en ligne le 22 novembre, selon une récente circulaire en ligne. Si vous vous abonnez à Walmart Plus, l’équivalent du détaillant à Amazon Prime, vous aurez également accès aux offres quatre heures à l’avance. Quel que soit le moment où vous prévoyez de faire vos achats, nous continuerons à mettre à jour cette page tout au long du Black Friday et du Cyber ​​Monday.

Offres TV 4K

Téléviseur LG OLED C1 (55 pouces)

Un téléviseur OLED doté de fonctionnalités, notamment la prise en charge des résolutions 4K, des taux de rafraîchissement de 120 Hz et de Nvidia G-Sync et AMD FreeSync. Walmart offre actuellement des rabais sur toutes les tailles.

Le téléviseur The Frame de Samsung (55 pouces, 2021)

The Frame de Samsung est un téléviseur 4K intelligent conçu pour se fondre directement dans le décor de votre maison. Le panneau QLED peut passer en toute transparence de l’affichage du contenu que vous regardez à des scènes d’art décoratif inactives. The Frame dispose également d’un HDR, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un capteur de mouvement pour s’assurer que quelqu’un est là pour voir son mode Art ambiant.

Walmart propose également des remises sur certaines tailles du téléviseur LG OLED A1, en vendant le 65 pouces, par exemple, pour 1 497 $ au lieu de 2 500 $. Pendant ce temps, le 55 pouces se vend 1 097 $ au lieu de 1 700 $.

Bonnes affaires sur les écouteurs et les véritables écouteurs sans fil

AirPods Pro

Les écouteurs phares d’Apple améliorent les AirPod classiques avec une meilleure qualité sonore, une excellente suppression active du bruit et un son spatial immersif.

WF-1000XM4 de Sony

Le WF-1000XM4 de Sony a la meilleure suppression de bruit de tous les vrais écouteurs sans fil, et la qualité sonore est incomparable. Avec un nouveau design plus petit et classé IPX4, les écouteurs peuvent désormais également être chargés sans fil.

Photo de Becca Farsace / The Verge

Offres tablettes

Apple iPad Pro 12,9 pouces (2021)

Le dernier iPad Pro d’Apple est également livré avec le processeur M1 et Thunderbolt de l’entreprise, cependant, le modèle 12,9 pouces présente également le meilleur affichage de toutes les tablettes disponibles.

Offres pour la maison intelligente

Google Nest Mini (deuxième génération)

Le Nest Mini est le plus petit haut-parleur intelligent de Google, et il peut amener Google Assistant dans presque toutes les zones de votre maison. Vous pouvez même le monter sur votre mur sans matériel supplémentaire.

Lenovo Smart Clock 2 (avec une Lenovo SmartBulb)

Le Lenovo Smart Clock 2 est le plus petit écran intelligent que vous puissiez acheter. La dernière version fonctionne comme une excellente veilleuse, est livrée avec une station de chargement et apporte la suite complète des fonctionnalités de l’assistant Google à votre chevet.

Meilleures offres d’appareils photo

Pack GoPro Hero8 Noir

La GoPro Hero8 Black est parfaitement adaptée pour capturer des actions rapides où et quand elles se produisent. La technologie HyperSmooth offre un niveau incroyable de stabilisation d’image, tandis que la fonction LiveBurst enregistre automatiquement tout ce qui se passe deux secondes avant et deux secondes après votre prise de vue. Cet ensemble particulier comprend également un chargeur de batterie double et un total de trois batteries, pour vous garder en forme plus longtemps.

Si vous recherchez quelque chose d’un peu moins professionnel, Walmart vend toujours un ensemble Fujifilm Instax Mini 7 Plus pour seulement 48 $, la première remise que nous ayons vue sur le kit. En plus de l’appareil photo instantané, le lot comprend un paquet de 10 films Instax, un assortiment de cadres photo et des épingles pour accrocher vos impressions.

Autres offres diverses à noter

Apple Watch série 6 (40 mm, GPS)

Le portable de dernière génération d’Apple est doté d’un affichage permanent et de nouveaux capteurs qui permettent de surveiller votre taux d’oxygène dans le sang.

L’Asus ROG Zephyrus G15 est notre choix pour le meilleur ordinateur portable de jeu de cette année, et vous pouvez actuellement le récupérer pour 2 199 $ au lieu de 2 859 $. L’accord s’applique au modèle de 15,6 pouces doté d’un SSD de 1 To, de 16 Go de RAM et d’un AMD Ryzen 9 5900HS à huit cœurs. Le détaillant commence à faire des remises sur plusieurs jeux vidéo populaires, dont FIFA 22 (426 $) pour Xbox One et Series X / S, Sonic Mania (18 $) pour Nintendo Switch et Red Dead Redemption 2 (25 $) pour Xbox One. Walmart vend Black Widow de Marvel sur DVD pour 13 $ au lieu de 25 $, ce qui représente une remise de près de 50 %. Vous pouvez vous procurer une copie de Dune (le roman) pour 12 $ au lieu de 18 $ pour découvrir sans attendre ce qui se passe dans la deuxième partie du film.

