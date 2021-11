Les premières offres du Black Friday M1 MacBook Pro vous permettent d’économiser 249 $ dès maintenant

Si vous avez regardé les nouveaux modèles de MacBook Pro 2021 d’Apple mais que vous ne pouvez pas justifier de dépenser 2 000 $ et plus pour en obtenir un, alors Amazon a quelques offres du Black Friday qui valent le détour.

Bien que les modèles les plus récents ne soient pas réduits là-bas, les formidables modèles de MacBook Pro M1 de l’année dernière sont en vente avec jusqu’à 249 $ de réduction sur les prix réguliers. Ce sont probablement quelques-unes des meilleures offres MacBook que nous voyons de ce côté de Noël, alors ne les manquez pas.

Les meilleures offres MacBook Pro du moment

Apple MacBook Pro 13 pouces (M1, 256 Go, fin 2020) | 249 $ de rabais



Le MacBook Pro M1 d’entrée de gamme bénéficie d’une remise allant jusqu’à 249 $ sur Amazon, le ramenant à son prix le plus bas jamais enregistré. Avec un SSD de 256 Go, un écran Retina de 13 pouces et une autonomie de 20 heures, c’est beaucoup d’ordinateur pour pas beaucoup d’argent.

1 049,99 $ sur Amazon

Apple MacBook Pro 13 pouces (M1, 512 Go, fin 2020) | 249 $ de rabais



Besoin de plus d’espace de stockage ? Le MacBook Pro 512 Go M1 est également à prix réduit sur Amazon, où vous bénéficierez d’une remise directe de 249 $, ce qui le ramène à son meilleur prix à ce jour.

1 249,99 $ sur Amazon

Le MacBook Pro d’Apple a été l’un des premiers modèles de Mac à être équipé de sa puce interne M1, le premier système sur puce de la société conçu spécifiquement pour le Mac.

M1 offre d’énormes améliorations en termes de puissance et d’efficacité par rapport aux modèles Intel de la génération précédente. Il dispose d’un processeur à 8 cœurs pour un traitement jusqu’à 2,8 fois plus rapide ainsi que des performances graphiques 5 fois plus rapides grâce à un GPU à 8 cœurs. La puce est également livrée avec le moteur neuronal à 16 cœurs, permettant un apprentissage automatique jusqu’à 11 fois plus rapide.

Cette puissance ne nuit pas à la durée de vie de la batterie. En fait, la longévité du MacBook Pro a été augmentée de sorte que vous aurez désormais jusqu’à 20 heures, soit le double de son homologue Intel et la plus longue durée de vie de la batterie de tous les Mac portables.

Le modèle en vente aujourd’hui dispose d’un magnifique écran Retina de 13 pouces avec la technologie P3 Wide Color et True Tone, le Magic Keyboard, la Touch Bar et le Touch ID. Il contient également une matrice de micros de qualité studio, le Wi-Fi 6 et deux ports Thunderbolt/USB 4.

Si vous n’avez pas besoin de la puissance supplémentaire des puces M1 Pro et M1 Max et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent pour votre prochain ordinateur portable, alors le MacBook Pro de l’année dernière est toujours l’un des meilleurs modèles de MacBook que vous pouvez acheter aujourd’hui. surtout lorsqu’il est en vente.

Besoin d’un concentrateur USB-C, d’un moniteur externe ou d’un sac pour ordinateur portable pour votre nouvelle machine ? Consultez notre guide des meilleurs accessoires MacBook Pro.

