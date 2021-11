Les premières photographies sous-marines de l’histoire ont été prises à Vigo

11/04/2021 à 18:41 CET

Une grande découverte faite en France par l’historien et journaliste de Vigo de 1870 Eduardo Rolland, qui a trouvé le premières photographies sous-marines de l’histoire, prises dans l’estuaire de Vigo en 1870. Rolland les montrera bientôt au public dans une exposition grand format qu’il prépare avec la mairie de Galice.

C’est un collection de photographies qui représentent les plus anciens portraits de l’estuaire de Vigo, les premières images d’archéologie sous-marine dans l’histoire du monde et le portrait de la campagne d’Hippolyte Magen pour sauver les galions de Rande, le même qui a inspiré Jules Verne pour publier le roman ’20 000 lieues de voyage sous-marin’, où il consacre un chapitre à ‘ La baie de Vigo’.

« Nous sommes devant quelques photos qui sont un trésor à tous les niveaux & rdquor;, a déclaré Rolland après avoir rendu publique son heureuse découverte, qui a eu lieu l’été dernier en plongeant dans Gallica, bibliothèque numérique française et l’une des plus importantes au monde, à la recherche d’informations pour ses recherches sur Jules Verne.

En réalité, les photographies sont apparues « par hasard & rdquor; en 2020, quand un grenier à la française a été vidé d’une famille noble et tout ce qui s’y trouvait a été vendu aux enchères en lots.

Dans l’un de ces lots, sans autre identification, se trouvaient ces photographies, qui ont été acquises par la commune française d’Angers, dans le département de la Loire, d’où est né Ernest Bazin, ingénieur inventeur d’une cloche sous-marine, mais elles n’étaient pas capables d’analyser dans tout leur contexte telles qu’elles ont été prises à Vigo.

Cette cloche sous-marine de Bazin était à l’époque une révolution mondiale et a été lancée lors de cette expédition à Vigo, et maintenant, pour la première fois, elle peut être vue représentée dans des images réelles, et non dans des dessins ou des gravures parus dans la presse à le temps.

« Il y a tellement de contexte dans cette photo, le respirateur Rouquayrol qu’ils portent plongeurs est la première fois qu’il est photographié, une photo prise trois ans avant sa présentation à Paris Expo & rdquor;, explique Roland.

L’auteur des photographies était le peintre et pionnier de la photographie Henri Durand-Brager, engagé pour l’expédition de sauvetage du galion Rande de 1870.

En eux vous pouvez voir les plongeurs en action, des images des épaves des galions de Rande, les protagonistes de la campagne ou le navire ‘Le Vigo’ qui était en charge des enquêtes.

Le vrai sens de ce trésor photographique s’obtient en confrontant ces photos avec les souvenirs de l’expédition d’Hippolyte Magen, au cours de laquelle des avancées techniques telles que les lampes électriques d’éclairage sous-marin, ou les nouveaux respirateurs Rouquayrol pour la plongée précités, ont vu le jour à Vigo. cloche de sous-marin révolutionnaire, à l’intérieur de laquelle plusieurs des portraits ont été pris.

Jusqu’à présent, seules les gravures dans les magazines français sur cette expédition étaient connues, et c’est la première fois que l’on voit sur une photo des protagonistes de cette campagne mythique, comme l’ingénieur Ernest Bazin.

Rolland, après avoir découvert ces images, les a cataloguées et décrites en détail en plongeant dans la documentation existante, qu’il a rassemblée dans une publication qui comprend également la reproduction des photographies et qui pourrait servir à amorcer de nouvelles investigations historiques.