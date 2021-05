Les premières photos de Harry Styles en tant que policier dans son nouveau film

L’histoire fait demi-tour lorsqu’un beau conservateur du Brighton Museum, Patrick Hazelwood (David Dawson) tombe amoureux de Tom et ils finissent par dormir. À l’époque, le la maison était illégale et considérée comme un péché, donc votre histoire d’amour a conséquences et un fort impact dans les décennies suivantes.

Récemment, les paparazzi ont également capturé une scène sur le plateau dans laquelle Harry Styles apparaît en train d’embrasser la star de The Crown, Emma Corrin.

Le film n’a pas encore de date de sortie mais si nous avons de la chance, cela pourrait être à la fin de cette année.